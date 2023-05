Modernste Mess-Technik aus Puchheim mit akustischen Sensoren

Wirtschaft

In Puchheim sitzt eine Firma, die sich darauf spezialisiert hat, Kraftwerksturbinen vor schweren Schäden durch Schwingungen zu bewahren. Nun gab der Firmengründer aus Egenhofen einen Einblick in sein Unternehmen.

Puchheim – Die Wirtschaftsveranstaltung der Stadt unter dem Namen „Power P“ hat erstmals tatsächlich bei der Wirtschaft stattgefunden. Das Ingenieurbüro für Thermoakustik (IfTA) im Gewerbegebiet Süd war Gastgeber für Besucher aus Kommunalpolitik und anderen Unternehmen und gab bei einer Führung Einblicke in die eigene Produktion und nicht zuletzt das energieoptimierte Firmengebäude. Dieses wird allein mit einer (Grundwasser-)Wärmepumpe geheizt und im Sommer gekühlt.

Kraftwerksturbinen

IfTA, gegründet 1996 von dem Maschinenbauingenieur Jakob Hermann und seit fünf Jahren in Puchheim ansässig, stellt Systeme zur Schwingungsüberwachung von Kraftwerksturbinen her. Vereinfacht gesagt, schlagen bei IfTa entwickelte akustische Sensoren in den Brennkammern Alarm, wenn durch die Flamme erzeugte Schallwellen aus dem Ruder zu laufen drohen beziehungsweise eine Frequenz erreichen, die in Bruchteilen von Sekunden schwerste Stahlkonstruktionen zerlegen kann.

Hermann und seine Techniker bemühten sich redlich, ihre Besucher mit dem Prinzip vertraut zu machen, etwa durch ein erhitztes Metallröhrchen, das plötzlich Töne von sich gab. Alles mag vielleicht nicht angekommen sein. „Dass muss ich mir noch mal auf You Tube anschauen,“ meinte etwa einer der Gäste etwas ratlos.

Die Fertigung der eigentlichen Messgeräte erfolgt außer Haus. In Puchheim wird vor allem Software produziert und Daten werden analysiert, hier wird aber auch weiter geforscht und entwickelt. Das Unternehmen mit seinen 40 Mitarbeitern, darunter auch ein paar Frauen, hat Kunden in über 50 Ländern der Erde.

Mehr Klimaschutz

Mit den steigenden Klimaschutz-Anforderungen und den immer sauberer arbeitenden Kraftwerken bekomme die thermo-akustische Überwachung ebenfalls eine immer größere Bedeutung, hieß es bei der Betriebsbesichtigung. Schon eher Alltagstechnik war, was bei den Erläuterungen des Klimasystems vorgetragen wurde. Pumpen schaffen aus acht Meter tiefen Brunnen Grundwasser ins Gebäude, das durch die Abwärme der Server noch zusätzlich aufgeheizt wird. Mit jeder Kilowattstunde, die die Pumpe an Strom frisst, werden fünf bis sechs Kilowattstunden Heizenergie produziert. Die jährlichen Kosten für ein zweistöckiges Gebäude wurden mit 3500 Euro netto beziffert – konkurrenzlos auch gegenüber Pellets, ganz zu schweigen von fossilen Brennstoffen.

Der in Egenhofen lebende Firmeninhaber hat sich mit seinem Betrieb vom Osten Münchens in den Westen vorgearbeitet. Nach einer Zwischenstation in Gröbenzell fühlt sich Geschäftsführer Hermann jetzt in Puchheim heimisch. Und sieht dort noch große Aufgaben und eine Zukunft. „Gut für mich,“ sagte Bürgermeister Norbert Seidl mit Blick auf die wohl ansehnlichen Gewerbesteuer-Einnahmen. (op)

