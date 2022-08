Motorrad und Container angezündet: Geht in Puchheim ein Feuerteufel um?

Von: Tobias Gehre

Vor dem Motorrad liegen noch die verkohlten Reste der Abdeckplane. © mm

Erneut musste die Puchheimer Feuerwehr in der Nacht auf Mittwoch ausrücken, um gelegte Brände zu löschen.

Puchheim – Wie die Polizei auf Nachfrage berichtet, ging etwa gegen 2.30 Uhr die Abdeckplane eines an der Lochhauser Straße geparkten Motorrads in Flammen auf. Auch das Gefährt wurde in Mitleidenschaft gezogen, jedoch nicht zerstört.

Fast zum selben Zeitpunkt brannte auch ein kleiner Wertstoffhof am Mühlstätter Graben, der in wenigen hundert Metern Abstand parallel zur Lochhauser Straße verläuft. Die beiden Brände seien wohl gelegt worden und stünden in unmittelbarem Zusammenhang, so ein Sprecher der Polizei. Verletzt wurde niemand. Der Schaden am Motorrad liegt bei rund 2000 Euro, der am Wertstoffhof bei etwa 500 Euro.

Es sind nicht die ersten nächtlichen Feuer, mit denen es Polizei und Feuerwehr in Puchheim in jüngster Zeit zu tun haben. Am 11. und am 17. Juni brannten bereits Papiercontainer an der Benzstraße und am Distelweg. Und schon im Januar standen mehrere kleine Wertstoffhöfe in Puchheim-Ort in Flammen. tog

