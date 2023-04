Nach Brand und wegen Lärms: Nachbar will Wertstoffhof weg haben

Von: Kathrin Böhmer

In Puchheim und Gröbenzell wurden in der Vergangenheit immer wieder auf kleinen Wertstoffhöfen Papiercontainer angezündet, wie hier in der Dianastraße. © Archiv

Sein Grundstück liegt direkt an einem kleinen Wertstoffhof. Ein Puchheimer kämpft jetzt darum, dass der Hof verschwindet. Auch weil es dort mal gebrannt hat.

Puchheim - Zu laut und dann auch noch Brandstiftung: Einem Puchheimer, dessen Grundstück direkt an einen kleinen Wertstoffhof grenzt, reicht es. Er klagt, weil er Schadenersatz für seine abgefackelte Hecke und den Zaun will, nachdem eine Papiertonne angezündet wurde. Außerdem soll das Dauer-Ärgernis verbannt werden.

Es ist jetzt rund elf Monate her, dass irgendjemand den kleinen Wertstoffhof an der Nordendstraße in Puchheim angezündet hat. Möglicherweise handelt es sich um einen Feuerteufel, der zu der Zeit sein Unwesen trieb, möglicherweise aber auch nicht. Bislang fehlt jedenfalls jede Spur von dem Brandstifter. Dafür hat die Sache ein ziemliches Nachspiel für den Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises (AWB), der den Wertstoffhof betreibt. Der Grund, auf dem die Container stehen, gehört der Stadt Puchheim.

Landkreis soll 11 000 Euro erstatten

Das Feuer hat rund zehn Meter des Zauns und der Hecke auf der Ostseite des Nachbargrundstücks erfasst, das direkt an den kleinen Wertstoffhof anschließt. Der Schaden beläuft sich auf um die 11 000 Euro. Das Geld will der Anwohner nun zurückhaben und hat Klage eingereicht, wie das Landgericht München II auf Tagblatt-Anfrage mitteilt.



Außerdem werden fehlende Brandschutzmaßnahmen gerügt, und der Betrieb der Abfallsammelstelle soll ganz eingestellt werden. Soweit das laufende Verfahren. Der AWB hat bereits reagiert. Seit dem Brandtag, dem 21. April 2022, ist die Abfallsammelstelle stillgelegt. „Wir müssen jetzt erst einmal abwarten, wie es weitergeht“, erklärt AWB-Chef Stefan Mayer. Immerhin müssten nach dem Brand Investitionen getätigt werden, um die Anlage wieder instandzusetzen. Sollte der Kläger aber erfolgreich sein, dann wäre das ja völlig umsonst.



Absoluter Einzelfall bei 277 Wertstoffhöfen

Laut Mayer handelt es sich bei dem Puchheimer Fall um ein absolutes Einzelphänomen im Landkreis, wo es insgesamt 277 kleine Wertstoffhöfe gibt. Der Bürger sei wegen der Lärmbelästigung ohnehin niemals glücklich gewesen mit dem kleinen Wertstoffhof in direkter Nachbarschaft zu seinem Haus. Er habe bereits seit längerer Zeit immer wieder Beschwerden geäußert. Das sei auch geprüft worden, alles sei aber im grünen Bereich gewesen.



Dennoch habe der AWB versucht, dem Anwohner entgegenzukommen, erklärt Mayer. So wurde etwa eine Gabionenwand als Lärmschutz errichtet. Die Zeiten für den Einwurf von Glas, Papier & Co. wurden verkürzt.



Auch Puchheims Bürgermeister Norbert Seidl weiß, dass die Situation schwierig ist, vor allem nachdem im vergangenen Frühjahr noch die Papiertonne angezündet wurde. „Der Brand war nicht ohne. Das hat das Fass wohl zum Überlaufen gebracht.“



Verlegung schwierig

Tatsächlich haben Stadt und AWB schon eine Verlegung des Wertstoffhofes geprüft, es haben sich aber keine wirklichen Alternativen aufgetan. Für das Wohngebiet sei diese Stelle ideal. Seidl bestätigt ebenso, dass es sich um einen Einzelfall in Puchheim handelt.



Beschwerden gibt es in der Regel eher über vermüllte kleine Wertstoffhöfe, die als Ablageplatz für Sperrmüll missbraucht werden. Oder die einfach überquellen. Der AWB hat deshalb allein im vergangenen Jahr über 300 Ordnungswidrigkeiten zur Anzeige gebracht.



Der Rathauschef weiß aber, dass die Sache dennoch eine weitreichendere Dimension haben könnte. Sollte der Anwohner erfolgreich sein mit der Klage, könnte es sein, dass kleine Wertstoffhöfe so nah an der Wohnbebauung in Zukunft nicht mehr erlaubt sein werden.

