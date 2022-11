Neue barrierefreie öffentliche Toilette in Bahnhofsnähe

So kennt man sie, die Symbolfiguren auf öffentlichen Toiletten. © magann Panthermedia11915425 IMAGO / Panthermedia

Am Parkplatz der Alten Schule in Puchheim-Bahnhof soll eine öffentliche Toilette entstehen.

Puchheim – Der Stadtrat beschloss jetzt diesen Standort für einen WC-Container, der seit Längerem von Behinderten- und von Seniorenbeirat beantragt worden war. Unter fünf näher geprüften Optionen erwies sich dieser Platz als kurzfristig einzige praktikable Lösung.

Entstehen soll ein knapp zehn Quadratmeter großer Sanitärraum, der zusätzlich mit Waschbecken und klappbarem Wickeltisch ausgestattet wird, eventuell auch mit einem Urinal. Die Anlage dürfte samt Anschluss an Wassernetz und Kanalisation knapp 80 000 Euro kosten, soll aber später für andere Standorte wiederverwendbar sein. Außerdem soll das Klohäuserl eine „ansehnliche Erscheinung“ abgeben und beispielsweise mit Holzelementen verkleidet werden.

Behinderte und Senioren hatten immer wieder eine barrierefrei zugängliche Toilette in Bahnhofsnähe gefordert. Das bestehende WC in der Unterführung genügt diesen Ansprüchen nicht. Ein anderes im ehemaligen Bahnhofsgebäude ist seit Langem geschlossen und wird von der DB aus Sorge vor Vandalismus auch nicht wieder geöffnet. Untersucht wurde anfangs eine ganze Reihe von Standorten. Sie wären aber entweder nur sehr aufwändig zu erschließen, sind zu abgelegen oder stünden wie in der neuen Stadtmitte erst in ungewisser Zukunft zur Verfügung. op

