Neue Siedlung: Kritik an Häuserhöhe und Angst vor Verkehr

Teilen

Großes Interesse bei der Diskussion um das geplante Baugebiet an der Alpenstraße. Mehr als 100 Zuhörer verfolgten den Vortrag von Bürgermeister Norbert Seidl. © STADT PUCHHEIM

Die erste und gleichzeitig letzte große Informationsveranstaltung der Stadt zum geplanten Baugebiet an der Alpenstraße hat reges Interesse gefunden.

Puchheim – Mehr als 100 Zuhörer fanden sich im Foyer der nahen Mittelschule ein und wurden dort von Bürgermeister Norbert Seidl und den Vertretern der Stadtrats-Fraktionen auf den neuesten Stand gebracht.

Eine konkrete Planung gibt es noch nicht, lediglich einige Eckpunkte waren vom Stadtrat bereits festgezurrt worden. Alle Puchheimer, nicht nur die Anwohner, können sich im kommenden Jahr bei drei Workshops zu der neuen Siedlung mit eigenen Ideen einbringen.

Der Verkehr

Am meisten diskutiert wurde das Thema „Verkehr“ – zwar weniger innerhalb des künftigen, möglicherweise autofreien Quartiers. Dafür machen sich die Bürger Sorgen um den Verkehr auf der Alpenstraße als einzige Erschließung. Den Anwohnern gilt die Straße heute schon als hoch belastet, bei rund 300 neuen Einwohnern könnte es ihrer Meinung nach eng werden. Aus dem Publikum wurde auch ein gemeinsames Verkehrskonzept mit der nur wenige hundert Meter entfernten Nachbargemeinde Gröbenzell angeregt.

Streitpunkt bleibt die Höhe der Bebauung. Die Stadt möchte bezahlbaren Wohnraum schaffen, der sich am ehesten in Geschossbauten verwirklichen lässt. Die Bürgerinitiative Projekt Alpenstraße (BIPA) fordert, dass sich die neue Siedlung in die Einfamilienhaus-Umgebung einfügt und das Umfeld nicht verschattet. Nicht umstritten sind die geplante Durchgrünung des Baugebiets und eine Vorhaltefläche für eine soziale Einrichtung, wahrscheinlich eine Kita.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Bei der BIPA sprach man zwar im Anschluss von einer informativen und kommunikativen Veranstaltung, zeigte sich aber auch „etwas desillusioniert“. Man habe die „heimliche Hoffnung“ gehabt, dass der Stadt das Geld ausgehe, sie kleinere Brötchen backen oder das gesamte Projekt verschieben müsse. Allerdings macht man sich keine Illusionen, dass wenn nicht dieser, dann ein kommender Stadtrat die Siedlung auf den Weg bringt.

Die klare Aussage, dass bei aller Bürgerbeteiligung am Ende der Stadtrat das letzte Wort hat, sorgte vereinzelt für Befremden. Von Seiten der SPD wurde allerdings betont, dass für sie eine gemeinsame Sichtweise mit der Öffentlichkeit von wesentlicher Bedeutung sei.

Workshops

In den drei Workshops, dazu kommen noch Exkursionen zu neuen, beispielhaften Siedlungen in der Umgebung, soll – begleitet von einem Planungsbüro – ein „Leitbildkatalog“ erarbeitet werden. Dieser soll wiederum Grundlage für einen für 2024 geplanten Architektenwettbewerb sein.

Neben der Art des Wohnens, Grün- und Freiflächen sowie Mobilität soll auch das Thema „Nahversorgung und soziale Angebote“ behandelt werden. Beispielsweise die Frage, ob ein Café nicht wiederum zusätzlich Menschen anzieht.

Einige Anwohner halten solche Bürgerbeteiligung für teure „Spielerei“. Von den ursprünglichen Forderungen der BIPA, die dafür 200 Unterschriften gesammelt hatte, scheint aber zumindest die nach größtmöglicher Transparenz der Planung erfüllt. Man fühle sich inzwischen „mitgenommen“, so ein BIPA-Sprecher. (OLF PASCHEN)

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.