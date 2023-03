Debatte um größeres Heim - noch eine Asyl-Unterkunft in Puchheim?

Ein Asylcontainer. © dpa

Wie gehen die Kommunen mit dem erneuten Flüchtlingszustrom um? In Puchheim wird eine Unterkunft für 400 Bewohner ausgebaut.

Puchheim – Im Stadtrat sorgt das Einlenken des Rathauses für Zähneknirschen. Weitere Pläne des Landratsamtes stießen auf eine klare Reaktion: Zur Not geht es wieder vor Gericht.

Mit Zwei-Drittel-Mehrheit akzeptierte der Puchheimer Stadtrat die Erweiterung der Asyl-Unterkunft an der Siemensstraße. Eine Nutzung bis 2039 wurde dagegen fast einhellig abgelehnt, es soll beim Jahr 2030 bleiben.

Einstimmig votierte das Gremium außerdem gegen die andiskutierte Aufstellung von Containern am Aubinger Weg, quasi zwischen Bahnlinie und Kreisstraße. Obwohl Seidl die Prozess-Aussichten für gering hält, soll Klage vor dem Verwaltungsgericht erhoben werden, wenn der Landkreis nicht einlenkt.

Der Fall des Aubinger Wegs Der Fall der angedachten Unterkunft am Aubinger Weg ist etwas kompliziert. Die Immobilienakquise des Landratsamts verfolgt das Projekt derzeit nicht weiter, weil ja die Unterkunft Siemensstraße erweitert wird. Das berichtet eine Sprecherin der Kreisbehörde auf Nachfrage. Allerdings liege eine Anfrage eines privaten Container-Bauherren für den Aubinger Weg vor, dessen Mieter das Landratsamt geworden wäre. Mit dem Antrag des Bauherren müssten sich Stadt und Landkreis befassen. Eine Stellungnahme der Stadt Puchheim nach der Stadtratsbefassung liege dem Kreis-Bauamt aber noch nicht vor, das Verfahren im Bauamt sei noch nicht abgeschlossen, so die Sprecherin. Über eine Genehmigung könne erst nach Abschluss der Prüfungen entschieden werden. (st)

Ausbau Siemensstraße

Im Stadtrat gab es eine zweistündige Diskussion zu dem Thema. Noch vor einem halben Jahr hatte sich der Stadtrat einstimmig gegen einen Ausbau in der Siemensstraße – dort soll nun auch der erste Stock genutzt werden – ausgesprochen. Damals war von der Verwaltung eine Reihe von bau- und planungsrechtlichen Gründen angeführt worden. Gesunde Wohnverhältnisse seien bei einer solchen Massenbelegung nicht mehr zu garantieren, die Interessen der Nachbarschaft würden verletzt, der Charakter eines Gewerbegebietes gehe verloren. Daneben würde aber auch die Integrationskraft von Kommune und freiwilligen Helfern überfordert. Es fehle heute schon an Kita-Plätzen und Sprachförderern.

Ob alles dies nach nur sechs Monaten nicht mehr gelte, fragte Martin Koch (FDP), nachdem Bürgermeister Norbert Seidl (SPD) erklärt hatte, der Nachverdichtung im Flüchtlingsheim nicht mehr im Weg stehen zu wollen. Man habe damals keine Placebos verteilt und stehe zu den Vorbehalten, antwortete Jens Tönjes, der geschäftsleitende Beamte im Rathaus. Nur arbeite die Zeit gegen die Stadt. „Schauen Sie sich im Landkreis um, lesen Sie die Zeitung,“ meinte Tönjes.

Immer schwieriger

Die Flüchtlingsunterbringung werde immer schwieriger, wenn der Landkreis keine Zelte aufstellen würde, müssten wieder Turnhallen requiriert werden. „Wir haben auch eine Pflicht zur Realitätsnähe,“ so der Verwaltungschef weiter: „Manchmal ist es besser, seine Energie in die Gestaltung unangenehmer Dinge zu investieren statt sich am Verhindern zu versuchen.“

Seidl begründete sein Umdenken unter anderem mit den Argumenten des Landratsamtes, das alle Einwände aus Puchheim geradezu „zerpflückt“ habe. Auch 400 Asylbewerber seien durchaus noch gebietsverträglich, zudem gebe es mehrere, allerdings nur mündliche, Zusagen: Die Regierung von Oberbayern als künftiger Betreiberin des Heims will demnach Büros und Personal für eine Objekt- oder Sozialbetreuung vorhalten.

Wenigstens mitreden

Und der Landrat soll geäußert haben, dass er eine Container-Siedlung am Aubinger Weg nicht anmieten werde, falls denn in der Siemensstraße voll ausgebaut werden könne. „Wenn ich es schon nicht verhindern kann, dann will ich wenigstens mitreden,“ so der Rathaus-Chef.

„Der Landrat ist doch gar nicht in der Position, auf irgendwas zu verzichten,“ meinte dagegen Dominik Schneider (CSU): „Der muss nehmen, was er kriegt.“ Bei der bisherigen Position zu bleiben wäre nach seiner Meinung auch „ein Signal an die Bevölkerung“. Denn für die „fehlgeleitete Migrationspolitik in Berlin“ sei nicht die Stadt Puchheim verantwortlich.

Dass im Übrigen der frühere Beschluss des Stadtrats, den weiteren Ausbau in der Siemensstraße abzulehnen, nicht an das Landratsamt weitergeleitet wurde, sah Schneider als Versagen des Bürgermeisters: „Nach Greensill hat sich erneut gezeigt: Die Stadtverwaltung ist nicht handlungsfähig.“

