Teils vorbildlich, teils ernüchternd: Öko-Ausgleich hat noch Luft nach oben

Von: Tobias Gehre

In Puchheim ist auf 21 000 Quadratmetern eine Vorzeige-Ausgleichsfläche entstanden. LBV-Kreis-Chef Simon Weigl und Puchheims Umweltbeauftragte Monika Dufner freuen sich über das ökologisch wertvolle Areal. © Tobias gehre

Wird etwas gebaut, muss dafür eine so genannte Ausgleichsfläche geschaffen werden. So soll der Eingriff in die Natur kompensiert werden. Doch wie sieht es mit der Umsetzung aus?

Puchheim – Der Landesbund für Vogelschutz (LBV) hat im Landkreis über 500 solcher Flächen untersucht. Das Ergebnis ist teilweise ernüchternd.

Vorbildlich in Puchheim

Puchheim hat seine Hausaufgaben gemacht. Auf einer Fläche von rund 21 000 Quadratmetern recken mehr als 4000 Bäume und Sträucher ihre Zweige der Sonne entgegen. In zwei Tümpeln tummeln sich Insekten und Amphibien, Amseln, Rotkehlchen oder die Mönchsgrasmücke trällern ihre Lieder. Simon Weigl bekommt beim Blick auf das Naturparadies leuchtende Augen. „So sieht eine ökologisch wertvolle Fläche aus“, sagt der Geschäftsleiter des LBV im Landkreis.

Das Areal am Oberlauf des Ascherbachs dient als Kompensation für ein größeres Neubaugebiet ein paar hundert Meter entfernt. Es ist eine von 586 Ausgleichsflächen im ganzen Landkreis – insgesamt mehrere hundert Hektar. Einen Großteil davon – nämlich gut 530 – hat der LBV genauer unter die Lupe genommen. Dafür waren 16 Ehrenamtliche ein Jahr lang unterwegs.

Maisach

Besonders gut kommt dabei die Gemeinde Maisach weg. Von 88 bewerteten Arealen bekamen 85 die Bewertung „gute Umsetzung“. Nachholbedarf hat hingegen Fürstenfeldbruck. Von den 82 dort untersuchten Gebieten wurde bei 14 „keine Umsetzung“ registriert, 13 bekamen die Note „schlechte Umsetzung“. Insgesamt steht der Kreis gut da. Als gut umgesetzt gelten 40 Prozent der Flächen, 47 Prozent bekommen das Prädikat erkennbar oder in Entwicklung.

Doch die vorgeschriebenen Ausgleichsflächen halten jede Menge Fallstricke bereit. Da ist zum einen die Akzeptanz. „Es ist nicht immer konfliktfrei“, sagt Puchheims Umweltbeauftragte Monika Dufner. Vor allem wenn die Flächen bis an die Gärten der Hausbesitzer reichen. Mit dem unaufgeräumten Anblick, mit Brennnesseln, „Unkraut“ oder Totholz hätten manche so ihre Probleme. „Da ist dann Aufklärungsarbeit nötig“, sagt Dufner.

Keine Aufklärung sollte hingegen beim Anlegen und der Kontrolle der Flächen notwendig sein. Das ist gesetzlich geregelt. Verantwortlich für die Schaffung der Areale ist derjenige, der in die Natur eingreift – also der Bauherr. Das können Privatleute, Investoren aber auch Kommunen, Behörden oder die Bahn sein. Zuständig für die Kontrolle wiederum ist die Behörde, die das Vorhaben genehmigt hat.

In der Praxis

Was in der Theorie einfach klingt, ist in der Praxis manchmal nur schwer umsetzbar. „Ausgleichsflächen fallen manchmal hinten runter“, sagt LBV-Chef Weigl. Häufig werde auch unterschätzt, wie viel Aufwand die Anlage und Pflege der Flächen bedeute. Und in den für die Kontrolle zuständigen Verwaltungen fehle es schlicht oft an Personal. Vereinzelt – Weigl nennt als Beispiel Oberschweinbach – fehle es aber auch am politischen Willen.

Die juristische Keule wollen die Umweltschützer allerdings nicht sofort auspacken, wenn es bei den Ausgleichsflächen hapert. „Der LBV versucht, nicht zu klagen, sondern zu überzeugen“, sagt Simon Weigl.

