Riesige Begeisterung: Großes Gardetreffen mit Gänsehaut-Faktor

Teilen

Strahlende Rückkehr: Die Olchinger Showtanzgruppe „Spirit of Motion“ mit dem Prinzenpaar Amelie I. und Luca I.. Das große Gardetreffen der Olchinger Faschingsgilde fand diesmal im Puchheimer Kulturzentrum PUC statt. © Weber

Endlich wieder Fasching: Das bedeutet Kostüme, Spaß und vor allem ganz viel Tanz.

Puchheim – Hiervon war beim alljährlichen Gardefestival der Faschingsgilde Olching im ausverkauften Puchheimer Kulturzentrum einiges geboten. Insgesamt zwölf Garden aus der Region stellten ihr Können unter Beweis – mit riesiger Begeisterung.

Im PUC

Das große Gardetreffen der Faschingsgilde Olching (FGO) in diesem Jahr war in mehrfacher Hinsicht besonders. So ist es das erste seit der coronabedingten Zwangspause, was bei dem einen oder anderen schon für einen Gänsehautmoment sorgte. Außerdem fand es diesmal nicht wie sonst in Gernlinden statt. Dort wird nämlich der Saal umgebaut. Die FGO verlegte die Veranstaltung also ins Puchheimer Kulturzentrum.

Eine gute Entscheidung, fand FGO-Hofmarschall Guido Amendt, der die rund 300 Gäste begrüßte. „Das PUC kommt bei den Gästen sehr gut an.“ Der Faschingsfan ist begeistert. „Ich finde es schön, dass sich die einzelnen Garden untereinander kennen und wir alle miteinander befreundet sind.“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Zusammenhalt

So sieht das auch Julia Karl von der Turnergarde Moorenweis. Die 28-Jährige tanzt bereits seit zehn Jahren in der Garde. „Ich finde es einfach schön, dem Publikum zu zeigen, was man alles schaffen kann und was man so lange geprobt hat.“ Besonders stolz ist sie auf den Gruppenzusammenhalt. „Wir sind wie eine Familie, verstehen uns alle super gut und halten zusammen, egal was kommt.“

Das Gardetreffen ist dann wie eine große Familienfeier. Man kann sich Inspirationen holen, beobachten, was die anderen machen. „Außerdem freut es mich einfach, dass man alle wiedersieht. Das ist unter dem Jahr nicht so häufig der Fall, aber an Fasching kommen alle wieder zusammen.“

Newcomer

In der Turnergarde Moorenweis tanzen derzeit elf Mädchen. „Wir sind aber immer auf der Suche nach neuen Mitgliedern. Jeder darf mitmachen, auch Anfänger. Viele trauen sich nicht, da sie denken, sie hätten kein Taktgefühl, aber das sind alles Dinge, die man lernen kann.“ Also, einfach am 11. Mai zum Probetraining vorbeikommen, sagt die 28-Jährige.

Zu den Newcomern beim Gardetreffen gehört die die Narrhalla München. Wie die anderen Garden legte diese eine atemberaubende Show hin, die das Publikum begeisterte. Vor dem Auftritt der Narrhalla München gab das offizielle Prinzenpaar der Landeshauptstadt München, Prinzessin Ulrike I. und Prinz Steve I., noch den Prinzenwalzer zum Besten. Anschließend tanzte die Garde unter anderem zu Stücken wie „Black or White“. Den ersten Tanz übernahm im Übrigen der Gastgeber: das Prinzenpaar Amelie und Luca.

Spirit of motion

Für die Faschingsbegeisterten geht es nun so richtig los. Etwa 39 Auftritte hat allein die Olchinger Showtanzgruppe „Spirit of Motion“ in dieser Saison. Mit ihrem Programm „The greatest Show“ tourt die Gilde durch den Landkreis und das Münchner Umland.

Franzi Riedl tanzt seit der Saison 2014/15 bei der Faschingsgilde Olching. „Ich finde es einfach immer wieder ein wunderbares Gefühl, mit meinem Team auf der Bühne zu stehen und dem Publikum eine Freude zu bereiten“, sagt die Olchingerin.

Den Fasching vermisste sie während der Corona-Pandemie besonders: „Zu Beginn haben wir noch optimistisch unser Programm trainiert. Relativ schnell wurden die Proben dann allerdings verboten, weshalb unser Programm eigentlich schon seit zwei Jahren fertig ist.“ Aber umso größer sei nun die Freude darüber, dass man es endlich dem Publikum präsentieren könne. (Antonia

Plamann)

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.