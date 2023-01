Neuer Pächter für Puchheimer Bürgerstuben gefunden

Bei der Vertragsunterzeichnung (v.l.): Benedikt Bräuninger, Bürgermeister Norbert Seidl und Alexander Leicht. © mm

Nach gut zwei Jahren Pause werden die „Bürgerstuben“ am Sportzentrum wieder öffnen. Die Stadt hat nach längerer Suche zwei Pächter gefunden, die das Restaurant ab April betreiben.

Puchheim – Der letzte Wirt hatte das Handtuch geworfen, angeblich auch, weil er sich mit dem Wunsch nach günstigeren Vertragskonditionen nicht durchsetzen konnte. Die zwei Neuen sind optimistisch: Das Gasthaus biete tolle Räume, die Lage sei schön, etwaige Konkurrenz mit eigenem Biergarten weit weg.

Gelernter Koch

Alexander Leicht, der mit seinem (beruflichen) Partner Benedikt Bräuninger die Wiedereröffnung plant, ist vor einem Jahr aus München nach Puchheim gezogen und entdeckte die geschlossene Wirtschaft bei einem Spaziergang. Seine Bewerbung überzeugte ein Auswahlgremium des Stadtrats, das die Wahl unter einer Handvoll von Kandidaten hatte. Der 43-Jährige, verheiratete Vater eines dreijährigen Kindes hat mit einer eigenen Firma Erfahrung als Restaurant-Betreiber und ist vor allem wie auch sein zwei Jahre jüngerer Kollege gelernter Koch. Er hat früher in französischen Restaurants und in einem Hotel am Arlberg gearbeitet. „Wir verstehen schon was von gutem Essen“, sagen beide.

Sternegastronomie, wie sie sie von früher kennen, sollen die neuen Bürgerstuben aber nicht unbedingt bieten. Klassische Speisen, gutbürgerliche Küche für den gewöhnlichen Geldbeutel, nichts Exotisches, aber schon mal was Neues stellen sich die künftigen Pächter vor.

Ein Gericht auf der Karte steht schon fest: Flammkuchen nämlich, schnell frisch gemacht, appetitlich-kross aussehend, nahr- und schmackhaft. Außerdem sind kleinere Umbauten im Gasthaus-Inneren geplant, und die Außenküche für den Biergarten soll reaktiviert werden. Dort ist Selbstbedienung oder Selbstverpflegung mit Mitgebrachtem möglich.

Verschiedene Ideen

Daneben gibt es – noch nicht spruchreife – Pläne für Gourmet- oder Menü-Abende. Ferner könnte es Live-Unterhaltung geben: Blasmusik zum Weißwurst-Frühstück im Biergarten, Big-Band-Sound beim Sommerfest, vielleicht ein Jazz-Abend. Erst wollen die Beiden aber natürlich sehen, wie sich ihr Unternehmen anlässt.

Mit den Vereinen

Personalsorgen scheinen sie nicht zu quälen, ein Restaurant-Leiter für den Service ist bereits gefunden, bis zu zehn Festangestellte und Teilzeit-Kräfte sollen mithelfen. Auch das Thema Sportgastronomie , mit dem frühere Wirte bei Personal-Engpässen zu kämpfen hatten, ist für die zwei Neuen kein Thema. Man werde sich mit den Vereinen zusammensetzen, sie seien aber natürlich nicht das Hauptgeschäft. Für die Kegler, Schützen und Tänzer, die im Keller trainieren, haben sie ein Bewirtungsrecht, aber keine Bewirtungspflicht. „Aber wenn es gehe, tun wir das gerne“, sind sich Leicht und Bräuniger einig. op

