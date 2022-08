Per Bier-Aufpreis zur Hauptverkehrsachse

Nördliches Straßenende: Die im Jahr 1906 neu errichtete Bahnhofsrestauration auf dieser Postkarte trug sicherlich ihren Teil zum Ausbau der längsten Straße Puchheims bei. © Stadtarchiv Puchheim

Sie war einmal eine der wichtigsten und längsten Straßen des Ortes: die Bahnhofstraße in Puchheim. Anfangs fuhren die ersten Autos hier zum berühmten Flugfeld. Heute erzählt davon nur noch ein kleiner Abschnitt, der immer noch die alte Bezeichnung trägt. Und die direkte Verbindung zwischen altem und neuen Teil ist ebenso Geschichte.

Puchheim – Die Bahnhofstraße war einmal neben der Augsburger die längste Straße in ganz Puchheim und eine der ältesten in der damals neuen Siedlung an den Gleisen. Zweieinhalb Kilometer lang, fast schnurgerade. Ihren Namen erhielt sie einst, weil sie vom eigentlichen Puchheim zu der neuen Zug-station am Müllwerk führte. Ganz am Anfang diente sie dem beginnenden Automobil-Verkehr zum und vom Flugfeld, heute ist sie größtenteils für motorisierte Fahrzeuge gesperrt. Sie führt an Friedhof, Feuerwehrhaus, Bürgertreff und Jugendzentrum vorbei, verläuft aber dennoch teils immer noch durch die freie Landschaft.

Erst gab es nur einen Trampelpfad

Bis zum Jahr 1906 gab es nur einen Fußweg. Dieser war aber zumindest mehr als nur ein Trampelpfad zwischen den beiden Ortsteilen. Entlang der Strecke hatte man bereits im Jahr 1896 Bäume gepflanzt. Wo er endete, darüber gibt es verschiedene Informationen. Nach einer Version mündete er ungefähr auf Höhe des Ökonomiegebäudes der Müllfabrik in die Allinger Straße, nach einer anderen bereits dort, wo auch später die Straße endete, nämlich am heutigen Grünen Markt.

Der frühere Stadtarchivar Werner Dreher hat für sein Büchlein über Puchheimer Straßennamen das Protokoll einer Gemeindeausschuss-Sitzung vom Oktober des entsprechenden Jahres ausgegraben. Darin heißt es, dass die Verbindung „für den Fuhrwerksverkehr eine sehr ungünstige“ sei.

Kredit über 6000 Mark

Dieser Niederschrift zufolge erkannten die Gemeindeväter jedenfalls eine günstige Gelegenheit für den schon „längst angeregten“ Straßenbau. Denn zur gleichen Zeit ordnete die Flurbereinigungkommission die Grundstücksverteilung neu. Die veranschlagten Kosten von 6000 Mark – viel für eine noch vom Schulbau verschuldete Gemeinde – wurden offenbar durch einen Kredit aufgebracht.

Zins und Tilgung finanzierte der „Bieraufschlag“ – eine in jener Zeit gängige Gemeindesteuer für besondere Investitionen, durch die von jeder verkauften Mass ein paar Pfennige in den kommunalen Säckel kamen. Die ebenfalls 1906 neu errichtete Bahnhofsrestauration am nördlichen Straßenende, Stammkneipe der Fabrikarbeiter und später Wirtschaft für Ausflügler und Flugfeld-Besucher, mag ihren Teil zum Budget beigetragen haben. Aber gereicht hat es offenbar nicht ganz. Zwei Jahre später genehmigte der Gemeindeausschuss wegen der unerwartet hoch ausgefallenen Kosten ein weiteres Darlehen.

Flora als besonderer Anreiz für Ausflügler

Dabei trat die Gemeinde gar nicht als Bauherrin auf, wie Johann Aichner, der langjährige Vorsitzende des Heimatvereins „D’Buachhamer“ recherchiert hat. Demnach hatte eine Versammlung der Grundeigentümer die Straße nach „Neu-Puchheim“ beschlossen und in eigener Regie hergestellt. So berichtete es jedenfalls damals die „Münchner Vorortzeitung“. Die Gemeinde hätte dann wohl nur den Kies und die Arbeitsleistung bezahlt.

Man kann offenbar davon ausgehen, dass die Puchheimer Bauern weniger den Anschluss an die nicht einmal 200 Arbeiter und Torfstecher im Moos suchten, sondern vielmehr an den zehn Jahre zuvor eröffneten Bahnhof. Dieser wickelte in gewissem Umfang auch Güterverkehr ab. Die Zeitung, die Puchheim ohnehin ein schönes Pfarrdorf nannte, das „entschieden eine Zukunft“ habe, hielt die neue Strecke durch die „interessante Flora“ ebenso für geeignet, Ausflügler anzulocken.

Straße zu den Flugschauen

Im Jahr 1911 wurde der Verkehrsweg vom Brucker Bezirksamt zur einzigen Verbindung für die Fahrer von Wagen (Fuhrwerken), aber auch Automobilen erklärt, die zu den Flugschauen oder zurückwollten. Allinger oder Lochhauser Straße waren für diesen Zweck gesperrt. Nach dieser Verordnung durften die Kraftfahrzeuge in den beiden Ortsteilen mit höchstens zehn Stundenkilometern unterwegs sein, auf der Bahnhofstraße mit maximal 20 km/h aber geradezu auf die Tube drücken. In den späten 1920er- Jahren entstand am Verkehrsknotenpunkt, der Kreuzung von Allinger und Bahnhofstraße, ein erstes Zentrum des neuen Ortsteils mit Kirche und Schule.

1929 ging die Straße – wieder im Rahmen einer Flurbereinigung – in gemeindliches Eigentum über, 1933 wurde sie zur Allee, die vor allem mit Birken bepflanzt wurde. Fünf Jahre später erhielt die Bahnhofstraße auch offiziell den Namen, den sie vermutlich schon lange vorher trug. Erst 1959 wurden die ersten Teilstücke asphaltiert.

Ortler störte der viele Verkehr

Jahrzehntelang blieb die Bahnhofstraße die einzige direkte Verbindung zwischen beiden Ortsteilen. Bis sie 1979 gesperrt wurde. Die Ortler wollten den Durchgangsverkehr von und nach dem groß gewordenen Puchheim-Bahnhof aus dem Dorf heraus haben und konnten auch den Gemeinderat von diesem Anliegen überzeugen. Wirklich voneinander abgeschnitten wurden die beiden Puchheims aber erst durch die neue Umgehungsstraße von 1984. Kreuzen konnte man die FFB 11 nicht, nur für Fußgänger und Radler wurde eine Überführung eingerichtet.

So hatte der Name Bahnhofstraße endgültig seinen Sinn verloren, mehrere Teilstücke wurden umgetauft. Es entstanden die „Mooslängstraße“ direkt südlich der FFB 11, benannt nach einem alten Flurnamen, und einige Dutzend Meter namens „Am Grünen Markt“. Auf diesem früheren „Bahnhofsplatz“ – Stück findet seit bald 50 Jahren der samstägliche Wochenmarkt statt.

Nur noch zu Fuß und per Rad passierbar

Teils ist die ehemalige Trasse nur noch für Fußgänger und Radler passierbar wie auf dem „Planieweg“, der vom Südende der gleichnamigen Siedlung Richtung Puchheim-Ort führt, teils auch ganz verschwunden wie direkt neben der Schule Süd. An den ursprünglichen Namen erinnert noch die „Alte Bahnhofstraße“, der südlichste Teil in Puchheim Ort und inzwischen größtenteils eine Fahrradstraße. Den Namen Bahnhofstraße trägt nur noch ein kleines Stück, das aber auch nicht mehr zum Bahnhof führt, sondern von der Pappelallee bis zur Poststraße. Dass es dort auch keine Post mehr gibt, ist eine andere Geschichte. (op)

