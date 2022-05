Peruanerin will mit Beirat Barrieren beseitigen

Teilen

Sie machen den Weg frei: Der neue Puchheimer Behindertenbeirat (v.l.) Gudrun Horn (Referentin für Inklusion), Richard Ullmann, Manfred Paul, Rosa Amelia Anaya Rodríguez, Christian Mausbach, Walter Behringer, Martin Bauer, Simon Spar, Gudrun Karger und Bürgermeister Norbert Seidl. Nicht im Bild ist Georg Lurch. © Stadt Puchheim

Er ist zur Stelle, wenn es in Puchheim unüberwindbare Hürden für weniger mobile Menschen gibt: der Behindertenbeirat. Dieser hat sich neu aufgestellt. An der Spitze ist eine Frau mit peruanischen Wurzeln. Als Rollstuhlfahrerin kennt sie die Schwachstellen der Stadt sehr gut.

Puchheim – Eine Frau mit ausländischen Wurzeln steht seit Neuestem an der Spitze des Puchheimer Behindertenbeirats. Die Mitglieder wählten die 64-jährige Rosa Amelia Amaya Rodriguez (Amaya ist Teil des Nachnamens) einstimmig zur Nachfolgerin des langjährigen Vorsitzenden Richard Ullmann. Die gelernte Bankkauffrau und Mutter zweier erwachsener Kinder lebt seit 1980 in Puchheim.

Das ist ihre Geschichte

Amaya Rodriguez ist in der peruanischen Hauptstadt Lima aufgewachsen. Ein Jahr, bevor die Polio-Impfung auch in Peru eingeführt wurde, erkrankte sie im Alter von dreieinhalb Jahren an Kinderlähmung und war bis zum Hals hinauf bewegungsunfähig. Mit Physiotherapie, viel Training und vermutlich noch mehr Willenskraft schaffte sie es, buchstäblich wieder auf die eigenen Füße zu kommen. Sie machte eine Ausbildung bei der Deutschen Bank und arbeitete dort bis zum Ruhestand im vergangenen Jahr als Firmenkunden-Betreuerin.

Und unter dem Namen ihres Ex-Mannes, Loewenthal, wurde sie sogar deutsche Meisterin im Dressurreiten der Behindertensportler. „Natürlich ist man ehrgeizig,“ sagt sie. „Wenn die beste Freundin reitet, will man eben auch reiten.“

Aber die Krankheit war nie besiegt. Die Kraft lässt nach, die Symptome kommen zurück. Seit einigen Jahren sitzt sie, die noch auf Krücken gehen konnte, wieder im Rollstuhl. Trotzdem findet sie, dass sie Glück im Unglück hatte, weil sie eben schon als Kind erkrankt war. Und nicht etwa nach einem Motorradunfall im Alter von 20 Jahren versuchen musste, wieder ganz von vorne anzufangen. „Ich kenn es nicht anders,“ sagt Amaya Rodriguez.

Das sind ihre Forderungen

Die 64-Jährige gehörte dem Behindertenbeirat schon bisher als Mitglied an. Und sie hält das Gremium nach wie vor für wichtig. Sicher sei einiges erreicht worden, beispielsweise der behindertengerechte Zugang zum Volksfest, auf dem Rollstuhlfahrer früher im Kies stecken blieben. Dass nach und nach Randsteine abgeflacht werden, dass der Beirat beim Schwimmbad-Umbau gehört wurde und es künftig einen Lift ins Becken geben wird.

Aber in der Stadt gibt es nach wie vor auch manches Ärgernis wie das Kopfsteinpflaster am Eingang zum Schopflacher Friedhof. Einst wohl als gestalterisches Element gedacht, ist es heute ein zusätzliches Handicap für die ohnehin Gehandicapten. „Wer geht denn auf den Friedhof?“ fragt sie und gibt die Antwort selber: „Alte Leute mit Rollator.“

Und für mehr als ein Ärgernis, nämlich eigentlich einen Skandal, hält sie den seit Jahren immer wieder verschleppten, barrierefreien Bahnhofsumbau. Auf dem Rückweg von München muss sie bis Eichenau fahren oder die S-Bahn nach Lochhausen nutzen und dort in den Bus umsteigen. Oder eben gleich das Auto nehmen. Betroffen seien aber nicht nur Behinderte, sondern viele: Mütter mit Kinderwagen, Ältere, denen das Treppensteigen schwer fällt, Reisende mit viel Gepäck. (op)

Alle Sitzungen

des Beirats sind für Interessierte offen. Informationen zu den Aktivitäten des Behindertenbeirats können auf der Internetseite www.behindertenbeirat-puchheim.de eingesehen werden, die Termine und Orte der Sitzungen auf https://buergerinfo-puchheim.livingdata.de/info.asp.