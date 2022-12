Pizza und Kuchen: Vereine sollen Backtage organisieren

Von: Kathrin Böhmer

Teilen

Brainstorming fürs Backhaus: Bürgermeister Norbert Seidl (vorne) mit den Stammtischgästen. © STADT PUCHHEIM

In Puchheim-Ort besteht der Wunsch nach einem Backhaus. Das stellte sich heraus, als es um die Vergabe des Bürgerbudgets der Stadt ging.

Puchheim – Um das Projekt voranzubringen, fand kürzlich ein Stammtisch mit Bürgermeister Norbert Seidl (SPD) statt. 25 Gäste waren gekommen, das Rathaus wertet das Gespräch laut Pressemitteilung als konstruktiv.

Im Verlauf des Stammtisches wurde diskutiert, wo das Backhaus stehen und wie es aussehen soll und wie der Betrieb organisiert werden könnte. Angedacht ist ein offenes Häuschen in Holzständerbauweise mit einem gemauerten Holzofen, in dem an regelmäßig stattfindenden öffentlichen Backtagen Brot, Kuchen und Pizza gebacken werden können.

Die Organisation der Backtage soll durch die Vereine in Puchheim-Ort erfolgen, die sich diese Aufgabe aufteilen. Nach der Klärung des Baurechts durch die Stadtverwaltung soll zu Jahresbeginn 2023 ein weiterer Stammtisch abgehalten werden. Thema wird dann die Bauvorbereitung sein. Der Baubeginn wird für den Frühsommer 2023 angesetzt.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Die Stadtverwaltung hofft, bei dem nächsten Stammtischgespräch weitere Interessierte, Hobbybäcker und Handwerker begrüßen zu dürfen, die Lust haben, beim Bau des Backhauses mit anzupacken.

Das Backhaus ist als Gewinner-Vorschlag aus dem Bürgerbudget Puchheim-Ort hervorgegangen, bei dem in der ersten Jahreshälfte 2022 Vorschläge für gemeinschaftsfördernde Projekte eingereicht und durch die Bürgerschaft abgestimmt werden konnten. Das Backhaus soll dazu beitragen, den Zusammenhalt zu fördern und das Dorfleben zu bereichern. gar

Informationen auf www.puchheim.de/buergerbudget-puchheim-ort

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.