„Ab hier zu Fuß“: Elterntaxis sind in diesem Bereich absolut tabu

Teilen

Die Elternhaltestelle © SYSTEM

Wenn Eltern ihre Kinder mit dem Auto direkt zur Schule bringen, birgt dies einiges Gefahrenpotenzial. Die Stadt Puchheim will dem entgegenwirken:

Puchheim – Seit dieser Woche läuft wieder alles unter dem Motto „Zu Fuß zur Schule“ an der Grundschule Süd. Dies gehört zum Aktionsplan der Kinderfreundlichen Kommune.

Dafür werden spezielle „Elternhaltestellen“ eingerichtet. Diese Schilder signalisieren: Ab hier geht es nur noch zu Fuß weiter. Eltern können dort kurz anhalten und ihr Kind aussteigen lassen, sodass die Schüler das letzte Stück zu Fuß laufen können.

Die Elternhaltestellen befinden sich an der Allinger Straße nach der Einmündung Zweigstraße, gegenüber der Einmündung Edelweißstraße sowie an der Ringpromenade. Die an der Promenade gelegenen Parkplätze sind für die Eltern nur kurzzeitig von Montag bis Freitag jeweils von 7.15 bis 7.45 Uhr sowie von 15.30 bis 16 Uhr ausschließlich zum Halten nutzbar. Die Parkbucht in der Allinger Straße (Edelweißstraße in Fahrtrichtung ortsauswärts) kann bis zu einer halben Stunde von 7 Uhr bis 17 Uhr genutzt werden, wie die Stadt mitteilt.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.