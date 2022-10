Zweckentfremdung: Drakonische Strafen bei Wohnungs-Piraterie

Wohnraum ist kostbar und knapp. Deshalb passt es Kommunen ganz und gar nicht, wenn Menschen ihre Bleibe als Ferienwohnung vermieten oder leer stehen lassen.

Puchheim – Die Stadt Puchheim schlägt jetzt einen harten Kurs ein. Wer sich nicht an die Regeln hält, muss bis zu einer halben Million Euro zahlen.

Die Stadt hat ihre Zweckentfremdungssatzung angepasst und um weitere fünf Jahre verlängert. Mit diesem Instrument der Ortsgesetzgebung soll verhindert werden, dass kostbarer Wohnraum ganz leer steht oder – etwa als Ferienwohnung oder als Unterkunft für Zeitarbeiter – nur gelegentlich genutzt wird. Das maximale Bußgeld wurde auf 500 000 Euro verzehnfacht.

Seit der Einführung 2018 habe sich an der angespannten Lage nichts geändert, argumentierte die Verwaltung in einer umfangreichen Stellungnahme. 60 Haushalte aus Puchheim haben sich beim Landratsamt für eine Sozialwohnung vormerken lassen, immer mehr Flüchtlinge – momentan sind 350 Menschen in der Stadt untergebracht – drängen auf den Wohnungsmarkt. Der Zuzug in die Region wird nicht weniger, die Mieten steigen weiter oder bleiben auf hohem Niveau. Der Stadt sind weitgehend die Hände gebunden. Die eigene Wohnungsbaugesellschaft wird erst in Jahren über einen nennenswerten Bestand verfügen können, Appelle an private Eigentümer, mehr Wohnraum anzubieten, verhallten ungehört.

Angesichts jüngster Gerichtsurteile wird auch die Verhältnismäßigkeit der Maßnahme ausführlich begründet. Zwar werde in private Eigentumsrechte eingegriffen, der Staat sehe aber Wohnen als elementares menschliches Bedürfnis, das eben auch solche Einschränkungen erlaube. Auch unzumutbare Härten seien nicht erkennbar. Schließlich ist das Zweckentfremdungsverbot befristet und eine wirtschaftlich sinnvolle Nutzung des Grundeigentums weiter möglich.

In der Praxis stößt die Stadt aber weitgehend auf Unverständnis, wie ein Sachstandsbericht zeigte. Betroffene Eigentümer sind in der Regel unkooperativ, fühlen sich in ihren Rechten verletzt und schalten einen Anwalt ein. Manche melden im leeren Haus einen Zweitwohnsitz für sich oder Angehörige an, was eine Überprüfung erschwert. Nachbarn geben zwar oft Hinweise, scheuen sich aber, vor Gericht auszusagen. Gespräche mit Eigentümern von leer stehenden Häusern oder Wohnungen blieben fruchtlos. Manche warten schlicht auf noch bessere Immobilienpreise, in anderen Fällen handelt es sich um sehr alte und/oder kranke Menschen, die eigentlich überfordert sind.

Vor Gericht landeten bisher zwei Fälle, von denen einer – es wurde kurzfristig an wechselnde Handwerker vermietet – bereits zugunsten der Stadt entschieden ist. Das Bußgeld von 10 000 Euro wurde auch in der Revision bestätigt.

Der Stadtrat bestätigte die neu gefasste Satzung ohne größere Diskussion. Es sei kein Kavaliersdelikt, wenn man Wohnungen nicht zum Wohnen zur Verfügung stelle, meinte Bürgermeister Norbert Seidl. Eigentum bedeute eben auch gesellschaftliche Verpflichtung. Man werde aber auch künftig nicht „Puchheim bestreifen“, ergänzte Jens Tönjes, der Geschäftsleitende Beamte. Und eine Strafe von 500 000 Euro werde man wohl in keinem Fall verhängen. Aber ein deutliches Signal, einen gewissen Abschreckungseffekt brauche es schon.

In diesen Fällen greift die Satzung

Nicht jede leer stehende Wohnung ist ein Fall von Zweckentfremdung. Nur wenn sie lediglich an Touristen, Handwerker oder Geschäftsreisende vermietet oder zu Büro, Kanzlei oder Praxis umgewandelt wird, greift die Satzung. Aber auch hier gibt es Ausnahmen, wenn der Vermieter selbst dort wohnt und die andere Nutzung nicht länger als acht Wochen im Jahr dauert oder höchstens die Hälfte der Räume dafür dient. Kompletter Leerstand wird für drei Monate geduldet.



Zweckentfremdungen können genehmigt werden, wenn Ersatz-Wohnraum geschaffen oder eine Ausgleichszahlung geleistet wird. Ein Bußgeld ist nur bei vorsätzlichem Handeln möglich. Jeder Einzelfall muss von der Stadt geprüft werden, ein etwaiges Bußgeld richtet sich nach der Dauer und dem Umfang der Fremdnutzung. Auch persönliche Umstände (Krankheit und hohes Alter) oder mögliche spekulative Gewinnerwartungen können eine Rolle spielen. Wohnraum, der schon vor 2018 zweckentfremdet wurde, fällt nicht unter die Satzung. op

