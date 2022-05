Autos und Schilder in Puchheim mit Hakenkreuzen und russischem Propaganda-Symbol beschmiert

Von: Helga Zagermann

Teilen

Schilder und eine Bank wurden ebenfalls beschmiert. © tb

Hakenkreuze und ein russisches Propaganda-Symbol haben Unbekannte an verschiedenen Stellen in Puchheim hinterlassen.

Puchheim – Vermutlich in der Freinacht sind an der Blumenstraße in Puchheim sieben Autos besprayt worden: Mit blauer Farbe haben der oder die Täter Hakenkreuze hinterlassen. Auch auf einen Feldweg, eine Bank und (Verkehrs-)Schilder wurde außerdem der Buchstabe „Z“ gesprüht (bekannt geworden als Symbol der Russen im Ukraine-Krieg, der Buchstabe steht als Abkürzung für „Auf den Sieg“), zudem die Abkürzung „ACAB“ als Beleidigung von Polizisten.

Der Sachschaden wird nach jetzigem Stand auf mindestens 15 000 Euro geschätzt (rund 2000 Euro je Fahrzeug), sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord am Sonntag. Die Ermittlungen dauern an. Es geht nicht nur um Sachbeschädigung, sondern vor allem um die Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

Bemerkt hatte den Fall ein Anwohner am Sonntag kurz vor 10 Uhr. Er sah zuerst, dass ein Weg besprüht war. Dann entdeckte er, dass auch sein Auto sowie die Fahrzeuge von sechs weiteren Anwohnern beschädigt waren – jeweils mindestens eine Fahrzeuglängsseite.

Der Polizeisprecher sagte, Ermittlungen seien in solchen Fällen „schwierig, aber nicht aussichtslos“. Man werde nun Anwohner befragen. Vielleicht habe jemand etwas Verdächtiges bemerkt. Hinweise nimmt die Polizei in Germering unter Telefon (089) 8 94 15 70 entgegen.