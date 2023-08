Doppelt so lang wie die eigentliche Strecke: Darum ist eine Riesen-Umleitung nötig

Von: Kathrin Böhmer

Abgeriegelt: Die FFB 11 wird weiträumig saniert, gerade muss deshalb der Kreisverkehr an der Nordend-/Lochhauser Straße in Puchheim komplett gesperrt werden. Damit ist Puchheim Nord von Puchheim Süd abgeschnitten. © gar

Sommerzeit, Baustellenzeit: In Puchheim hat dieser Zustand nun seinen Höhepunkt erreicht.

Puchheim/Gröbenzell – Ein Kreisverkehr auf der FFB 11 ist in den kommenden Tagen komplett gesperrt, nachdem er in den vergangenen Wochen zumindest noch halbseitig befahrbar war. Die offizielle Umleitung ist enorm: Sie geht über Gröbenzell, Olching und Eichenau – die Strecke ist doppelt so lang.

Reges Treiben herrschte am Donnerstagmorgen am Kreisverkehr an der Nordendstraße beziehungsweise Lochhauser Straße in Puchheim. Bauarbeiter in leuchtenden, orangefarbenen Westen frästen die Straße, andere debattierten offenbar noch darüber, wie man am besten vorgehe. Eines ist klar: Hier sollte man wirklich schnell fertig werden. Denn solange dieser Kreisel voll gesperrt ist, ist die viel befahrene FFB 11 auch abgehängt. Nichts geht mehr zwischen Puchheim-Ort und Gröbenzell.

Die Lagerstraße ist keine Alternative

Autofahrer müssen mindestens noch bis Samstag, 19. August, eine große Umleitung in Kauf nehmen. Diese führt nämlich offiziell über Gröbenzell, Olching und Eichenau beziehungsweise umgekehrt (siehe Grafik). Wer also momentan von Gröbenzell nach Puchheim-Ort will, und der offiziellen Streckenführung folgt, der wird mindestens doppelt so lange unterwegs sein. Sprich: statt um die eigentlich sechs, jetzt zwölf Kilometer. Hinzukommt: Ein Abschnitt auf der Umleitung (Gröbenzeller/Puchheimer Straße) ist ebenfalls Baustelle. Der Fahrbahnbelag ist nicht intakt.

Die Umleitung © mm

Es geht allerdings laut Landratsamt nicht anders. Die FFB 11 wird saniert, was ja auch im Sinne der Autofahrer ist. Die Bauarbeiten werden in die Haupturlaubszeit gelegt, weil da einfach weniger Verkehr herrscht. Für die Umleitungsstrecke gibt es klare Regeln: Sie muss gleichwertig mit der gesperrten Straße sein. In diesem Fall bedeutet das: eine Kreisstraße (weshalb auch das Landratsamt zuständig ist).

So fällt die Lagerstraße, die direkt nach Eichenau beziehungsweise Gröbenzell führt, aber als Ortsstraße rangiert, als Umleitung aus. Außerdem führt über den Gröbenbach eine tonnagebeschränkte Brücke. Laut Landratsamt verlief die komplette Sperrung des Kreisels bislang problemlos. Es soll auch bei diesem einen Mal bleiben. Bis 11. September sollen alle Arbeiten abgeschlossen sein.

Es gibt jedoch deutliche Kritik

Kritik gibt es dennoch. Der eigentlich passionierte Radfahrer und ehemalige Puchheimer Vize-Bürgermeister Reinhold Koch ärgert sich über die Baustellen, die den motorisierten Verkehr aufhalten oder zu Umwegen zwingen. Dass man die Ferienzeit zu Bauarbeiten nutze, sei schon in Ordnung, „aber nicht gleich in dieser Länge und Intensität“. Schon als der Kreisverkehr nur halbseitig befahrbar war, habe es sich im Berufsverkehr gestaut. Der Bus 830 muss ebenfalls umgeleitet werden.

Holprige Ausweichroute: Auch hier ist die Deckschicht der Straße schon abgefräst worden. © gar

Koch stört sich aber vor allem an der Informationspolitik des Landratsamtes. Stichwort: unzureichende Beschilderung. Sowohl die Autofahrer als auch die ÖPNV-Nutzer seien vollkommen unvorbereitet gewesen, sagt er.

Und den Radfahrern, die am Puchheimer Kreisverkehr trotz Baustelle noch durchkommen, brächten die Schwierigkeiten für die Autofahrer auch nur wenig. Sich „ins Getümmel am Kreisverkehr zu stürzen“ sei kein Vergnügen und insgesamt verlagere sich der Verkehr ja nur, werde nicht weniger. Immerhin: In der Lochhauser Straße, für Radler gewöhnlich keine Lieblingsstrecke, sei es durch die Baustelle ruhiger geworden.

