Häuser für Obdachlose und Großfamilien

In Puchheim-Ort wurden vier Modulhäuser gebaut. Zwei davon sind für Wohnungssuchende vorgesehen. Nun machen sich einige Anwohner Sorgen, was aus ihrer Wohngegend werden könnte.

Puchheim – „Schön, oder?“ fragte ein Besucher seine Begleiterin. „Gefällt mir gut,“ bestätigte sie. Die beiden gehörten zu einer rund 25-köpfigen Besichtigungsgruppe, die auf Einladung der SPD einen Blick in eines der neuen Modulhäuser in Puchheim-Ort werfen durfte. Ab dem 1. Februar sollen die ersten Bewohner einziehen können.

Die Häuser beeindrucken durch die variable Raumaufteilung

Das besichtigte Gebäude gehört zu den beiden, die von der Stadt für Wohnungslose (oder vom Rauswurf aus ihren vier Wänden bedrohte Menschen) reserviert sind, die beiden anderen vis-a-vis werden von der städtischen Wohnraumentwicklungsgesellschaft WEP frei vermietet. Der erste Eindruck trotz noch kahler Räume erinnerte nicht an den Slogan vom „Einfachst-Wohnen“, mit dem die Architekten schon mal für ihr Projekt in der Schwarzäckerstraße geworben haben. Wenngleich nicht gerade Luxus gehören Einbauküchen und Fußbodenheizung doch auch nicht zum untersten Standard. Eine aufmerksame Besucherin bemerkte allerdings auch die fehlenden Gardinenstangen: Die Fenster auf der einen Seite der Zwei-Zimmer-Wohnungen im Erdgeschoss gehen direkt auf den (Gemeinschafts)Hof hinaus.

Zu den Besonderheiten der massiven Holzhäuser gehört die variable Raumaufteilung. Aus den Fünf-Zimmer-Wohnungen im Obergeschoss, für Großfamilien gedacht, könnte beispielsweise auch eine Wohngemeinschaft für fünf Studenten werden. Die müssten sich dann allerdings ein Bad und eine Küche teilen. Ansonsten hat jeder Haushalt eigene Sanitäreinrichtungen und Kochmöglichkeiten. Gemeinschaftsräume gibt es nicht, auch keine Waschküche. Die Gebäude sind nicht unterkellert.

Anwohner haben Bedenken wegen Obdachlosen

Laut Bürgermeister Norbert Seidl (SPD), der die Führung leitete, sind die Wohnungen keineswegs nur für (anerkannte) Flüchtlinge gedacht. Auch Alleinerziehende, die sonst auf der Straße stünden, könnten hier beispielsweise eine Unterkunft finden. Die anfänglichen Bedenken der Nachbarschaft gegen einen möglichen „hot spot“ hätten sich gelegt, nachdem nur zwei der vier Häuser für die Wohnungslosen gebraucht würden, meinte der Rathaus-Chef.

Ganz ausgeräumt scheinen die Sorgen aber nicht zu sein. Ob ein Ordnungsdienst vorgesehen sei, fragte ein Anwohner, der angesichts der künftigen Nachbarn auch den gewohnten Spaziergang nicht mehr zu genießen können glaubt: „Wir fürchten uns, wenn wir über die Felder gehen.“ Er könne ihm die Angst nicht nehmen, sagte Seidl. Aber was die bisherigen Wohnungslosen in der städtischen Unterkunft „Die Brücke“ oder die Flüchtlinge in der Siemensstraße angehe: „Die Leute haben selbst mit sich zu tun. Die hängen nicht rum und überlegen, wie sie Party und Unsinn machen können.“ Und im übrigen: Seltsame Nachbarn gebe es auch in ganz normalen Reihenhaus-Siedlungen.

von Olf Paschen

