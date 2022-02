Personalmangel: Beliebter Gemüsestand verschwindet vom Wochenmarkt

Bio-Gemüse und Zierpflanzen verkaufte die Familie Sturm am Wochenmarkt in Puchheim. © Sturm

Einer der ältesten Anbieter, wenn nicht der älteste überhaupt, muss den Puchheimer Wochenmarkt verlassen.

Puchheim – Die Gärtnerei Sturm, seit 1973 auf dem Grünen Markt vertreten, hat nach der Kündigung eines langjährigen Mitarbeiters und weiteren Personal-Ausfällen nicht mehr die Kapazitäten, um jeden Samstag vor Ort zu sein.

„Es tut uns sehr leid,“ hieß es in einer Mitteilung an die Kunden, man habe in Puchheim „viele tolle Menschen kennengelernt“. Die Entscheidung habe man sich nicht leicht gemacht.

Ohne Personal nicht möglich

„Es ist nicht so, dass wir die Puchheimer nicht mögen,“ sagt auch Franz-Xaver Sturm, der heutige Chef des Familienbetriebes. Aber mit drei kleinen Kindern und einer 80-Stunden-Woche sei es ohne Personal vor Ort einfach nicht möglich, den Stand weiter zu betreiben.

Denn die von seinem Großvater 1946 gegründete Gärtnerei hatte ihren Sitz zwar zunächst an der Zweigstraße und später an der Fichtenstraße in Puchheim-Bahnhof, 1992 siedelte die Firma aber nach Paunzhausen im Landkreis Freising um.

Dort haben die Sturms eine Gärtnerei mit acht Hektar Grund, Baumschule, Hofladen und Naturkost-Fachhandel, blieben aber ihrem alten Stammsitz treu. Auf dem Samstagsmarkt wurden (unter anderem Zier-)Pflanzen und Bio-Gemüse verkauft.

Verlust wird bedauert

Im Puchheimer Rathaus bedauert man den Verlust und will sich bemühen, Ersatz zu finden. Es sei aber leider nicht so, dass die Anbieter Schlange stünden, von personellen Engpässen hört man im zuständigen Ordnungsamt öfter. Und auch die Kolleginnen vom Umweltamt finden den Wegzug schade. Schließlich lieferte die Gärtnerei auch Pflanzen für die Puchheimer Stadtbeete und stellte dabei nicht immer eine Rechnung.

Auf dem Grünen Markt am Grünen Markt waren bisher neun Anbieter vertreten, unter anderem auch für Backwaren, Fisch, Fleisch und Käse. In der Saison kommt auch mal ein Spargel-Stand vorbei, gelegentlich finden sich dort außerdem Gewürze oder Tiroler Leckerbissen. Endgültig aus Puchheim haben sich die Sturms noch nicht verabschiedet: Vorbestellte Pflanzen für die treuen Kunden sollen noch geliefert werden. (op)

