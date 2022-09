Bienenhaus in XXL-Format mit Stromfabrik auf dem Dach

In Puchheim soll ein Bienenhaus entstehen. © dpa

Ein Puchheimer will ein Bienenhaus in größerem Stil bauen. Der Ferienausschuss stimmte schon mal zu.

Puchheim – Man hätte meinen können, irgendein dubioser Industriebetrieb würde in Puchheim eine obskure Anlage bauen wollen. Ob Anwohner oder Spaziergänger in Zukunft denn noch sicher seien, fragten besorgte Puchheimer Stadtratsmitglieder. Was dereinst mit den Baulichkeiten geschehe, wenn das Unternehmen nicht mehr produziere, wollten andere wissen.

Bedenken

Der Sitzungsleiter im Ferienausschuss bangte um den angrenzenden Baumbestand und hielt das Vorhaben auch für überdimensioniert. So war es ein Segen, dass der potenzielle Bauherr, der ehemalige Freie-Wähler-Stadtratskollege Michael Burkhart, in der Sitzung anwesend war und einige Bedenken ausräumen konnte.

Hinter seinem Projekt steckt eine Holzhütte für die kleinsten Nutztiere der Welt: ein Bienenhaus. Der Neubau würde in der Tat nicht klein ausfallen. 30 Meter lang und drei Meter breit soll die Insekten-Herberge mit Photovoltaik-Dach in seinem Garten werden. Aber nur ein Teil dient der Unterbringung von derzeit 14 Bienen-Völkern. Geplant ist außerdem ein Raum zum Honig-Schleudern und zur Wachs-Aufbereitung sowie ein Separee zur Zucht von Königinnen.

Wie letzteres genau funktioniert, blieb eine offene Frage. Burkhart meinte, „die Biologin“ im Stadtrat könne das sicher gut erklären: Gudrun Horn (Freie Wähler) verzichtete allerdings auf nähere Erläuterungen. Aber, so der Hobby-Imker, der gesamte Stadtrat sei eingeladen, sich selber ein Bild zu machen.

Dem Tagblatt verriet er am Tag nach der Sitzung, dass diese Königinsdisziplin sein zweites Anliegen sei. (Das wichtigste ist demnach, gesunde, glückliche Bienen zu halten). Zuletzt habe er sogar das Volk einer Eichenauer Kollegin gerettet, bei der es keine fortpflanzungsfähige Monarchin mehr gab.

Honig-Produktion

Offenbar gibt es einen Markt für Bienen-Königinnen, vielleicht besonders für die sanftmütigen, die er zu züchten versucht. Alle 28, die heuer zur Welt kamen, seien ihm quasi aus der Hand gerissen worden. Die Honig-Produktion selbst – ein Pfund kostet bei ihm 9,50 Euro – deckt seinen Worten nach nur die Unkosten. Das Wachs wird wiederverwendet.

Anfängliche Vorbehalte im Ausschuss kamen vor allem von Grünen und SPD. Die CSU dagegen sprach von einem „wichtigen Beitrag zur Landschaftspflege“ (Dominik Schneider) oder war „froh, wenn wir keinen Honig aus Südamerika beziehen müssen“ (Rainer Zöller).

Schließlich wurde die Bauvoranfrage – um mehr handelte es sich noch nicht – einstimmig positiv beschieden. Sofern das Bienenhaus eingegrünt ist und ein Wasser-Anschluss nachgewiesen werden kann, hat die Stadt nichts dagegen. Allerdings sollen die vorgesetzten Behörden prüfen, ob die Größe angemessen ist und das Vorhaben überhaupt als landwirtschaftlicher Betrieb privilegiert ist. (Olf Paschen)

