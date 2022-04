Bayerns Kultusminister in bester Märchenonkel-Manier

Von: Kathrin Böhmer

Herr Minister, ich weiß es: Michael Piazolo (l.) stellte den Puchheimer Grundschülern, von denen sich einige extra in Tracht gekleidet hatten, viele Fragen. © Weber

Es lag Spannung in der Luft wie bei einem guten Krimi. Rund 30 Grundschüler hatten es sich auf den Stühlen in der Buchhandlung Bräunling bequem gemacht und reckten die Köpfe zur Eingangstür.

Puchheim – „Ob er wohl Bodyguards dabei hat?“ hörte man. Die Viertklässler hatten im Unterricht vorab gelernt, was ein Minister ist. Und so jemand Wichtiges kann ja nicht einfach zur Tür hereinspazieren, dachten sie wohl.

Kann er schon. Kultusminister Michael Piazolo erschien ganz ohne Entourage, entspannt lächelnd. „So etwas gehört zu meinen Lieblingsterminen“, verriet er dem Tagblatt. Der Politiker (Freie Wähler), der vor Jahrzehnten sein juristisches Referendariat am Amtsgericht Fürstenfeldbruck absolvierte, hatte an diesem Tag eine schöne Aufgabe. Er las den Kindern aus dem Buch vor, das eigens zum Welttag des Buches verfasst wurde: „Iva, Samo und der geheime Hexensee“.

Welttag des Buches

Der Unesco-Welttag des Buches war eigentlich schon am 23. April. Rund um diesen Termin veranstalten Schulen, Verlage und Buchhandlungen diverse Aktionen. So kam es, dass Buchhändlerin Nicola Bräunling zum ersten Mal einen Minister als Vorleser in ihrem Puchheimer Geschäft, das zur besten Buchhandlung Bayerns gekürt wurde, begrüßen konnte. „Leseförderung und die Vermittlung von Spaß am Buch sind uns riesige Anliegen und es ist schön, dass wir durch den Besuch von Herrn Piazolo hierbei prominent unterstützt werden“, erklärt Bräunling. Ihr Laden war einer von zweien in Bayern, die für die Veranstaltung ausgewählt wurden.

Aus den vierten Klassen der drei Grundschulen durften je drei Kinder kommen. „Wir haben das ausgelost“, erzählt Ruth Frank-Amberger, Leiterin der Schule am Gerner Platz. „Ihre“ Schützlinge waren allesamt in Tracht erschienen, mit Zöpfen und teils sogar farblich passenden Masken. „Das ist selbstverständlich bei so einem besonderen Anlass.“ Die Kinder seien sehr aufgeregt gewesen, das bestätigen auch ihre Kolleginnen Stephanie Bierl (Süd) und Christiane Smolinsky (Laurenzer Grundschule).

Doch von Berührungsängsten war dann gar nichts zu bemerken. Piazolo hielt keinen Frontalvortrag, sondern las in bester Märchenonkel-Manier vor und stellte seinen jungen Zuhörern immer mal wieder ganz spontan Fragen. „Ich wollte einfach etwas über die Kinder wissen“, sagte er nach der Veranstaltung dem Tagblatt. Und so erfuhr er, dass Harry Potter immer noch hoch im Kurs ist, viele Kinder abends vor dem Einschlafen lesen oder sogar nachts und der eine oder andere sich vorstellen kann, ein eigenes Buch zu schreiben.

Kleiner Seitenhieb

In diesem Zusammenhang erlaubte sich Piazolo dann den einzigen politischen Seitenhieb: Man könne viele Ideen haben, auch in der Politik, umgesetzt werden könnten sie aber nicht immer. „Und man muss aufpassen, dass man nichts verkündet und es nachher nicht einhält“, scherzte er auch in Richtung Puchheims Bürgermeister Norbert Seidl, der ebenfalls gekommen war. Und ergänzte gleich: „Wir zwei machen das aber natürlich nicht.“

Den Kinder hat es am Ende gut gefallen. Sie bekamen alle ein Exemplar des Buches geschenkt, die anderen, die nicht dabei sein durften, ebenfalls. Rund eine Million Welttagsbücher gehen insgesamt über den Tisch, berichtete Klaus Beckschulte, Geschäftsführer des Landesverbands vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Das funktioniere nur mit der finanziellen Unterstützung von Autor bis zum Drucker, und nicht zuletzt der Buchhandlungen, die die Transportkosten tragen. „Würde man alle Bücher aufeinander stapeln, wäre das ein Turm, der höher ist als der höchste Berg der Welt“, sagte er. Sprich: der Mount Everest mit 8848 Metern Höhe. KATHRIN BÖHMER

Die 100 besten Bücher

für Kinder und Jugendliche sind noch bis zum 4. Mai im Kulturzentrum PUC zu sehen. Rundherum gibt es auch diverse Veranstaltungen. Infos auf www.puchheim.de.

