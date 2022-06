Eine ganze Stadt wird zur Jury: Puchheim sucht das Super-Buch

Diese Jury hat eine Vorauswahl getroffen: (v.l.) Thomas Edlinger, Nicola Bräunling, Mandy Frenkel und Janine Weinberger. © Stadt Puchheim

Es ist ungewöhnlich, dass eine ganze Stadt zu einer Jury für einen Buch-Wettbewerb wird. Aber genau das gibt es in Puchheim: Nach einer langen Pause wird wieder ein Lesepreis vergeben. Dieser ist mit 5000 Euro dotiert. Aber auch die Jury erwartet ein Gewinn.

Puchheim – Erstmals seit zwölf Jahren wird Puchheim heuer wieder einen „Leserpreis“ vergeben. Diese Auszeichnung war 1985 vom damaligen Bürgermeister Herbert Kränzlein ins Leben gerufen worden und hatte für einiges Aufsehen gesorgt. Denn, dass die gemeine Leserschaft statt wie üblich eine Jury von Fachleuten zeitgenössische Literatur für preiswürdig erklärt und nicht nur per Kaufentscheidung abstimmt, war seinerzeit ein Novum. Aus nicht mehr nachvollziehbaren Gründen ist diese Würdigung eingeschlafen, jetzt wird sie reaktiviert.

Die Puchheimer dürfen noch aus vier Romanen den ihrer Meinung nach besten küren. Eine Vorauswahl aus zwölf Neuerscheinungen dieses Jahres hat ein vierköpfiges Gremium getroffen: Buchhändlerin Nicola Bräunling, Thomas Edlinger vom Kulturverein, Mandy Frenkel aus dem Kulturamt der Stadt und Bibliotheksleiterin Janine Weinberger haben jeweils ein Buch ausgesucht. Alle vier sind von Autorinnen, was als Zufall gilt, zwei von ihnen sind Migrationsgeschichten. „Vielleicht liegt das Thema einfach in der Luft“, meinte Bräunling bei der Vorstellung der Schriftstellerinnen und ihrer Werke im Rahmen einer Pressekonferenz. Drei der Verfasserinnen waren aus Hamburg, München und einem brandenburgischen Dorf zugeschaltet.

Viel Inhaltliches, Handlungsabläufe gar, wurden zwar nicht verraten, aber man konnte einiges über Thematik und Stil erfahren. Da gibt es zum einen „Auf der Straße heißen wir anders“ von Laura Cwertnia, der stellvertretenden Leiterin des Ressorts „Green“ bei der Wochenzeitung „Die Zeit“. Auf berührende Weise, mit Ernst, aber auch Leichtigkeit und Humor werde hier eine armenisch-türkische Migrationsgeschichte über mehrere Generationen erzählt, lobte Bräunling, die diesen Roman ausgesucht hatte. Franziska Fischer, Lektorin aus der Nähe von Berlin, erzählt in ihrem „In den Wäldern der Biber“ von einer Opa-Enkelin-Beziehung – ein Buch, das vom Ankommen und von der Natur handelt und laut Bücherei-Chefin Weinberger „Beruhigendes ausstrahlt“.

Sehr verschieden davon ist das Werk „Ungefähre Tage“ der Münchner Sachbuch-Lektorin Annika Domainko. Darin kommen sich in einer psychiatrischen Klinik ein Pfleger und eine Patientin näher als beiden guttut. Sie sei immer schon an „geschlossenen Orten“ interessiert gewesen, sagte die Autorin, wo sich Konflikte wie unter dem Brennglas studieren ließen und die Menschen einander nicht auskommen.

Keine Unbekannte mehr ist schließlich die Berliner taz-Redakteurin Fatma Aydemir, deren Erstling „Ellbogen“ vor fünf Jahren mehrere Literatur-Preise gewann. Der Nachfolger „Dschinns“ ist eine Gastarbeiter-Geschichte, in der 30 Jahre nach seiner Auswanderung die Witwe und die vier Kinder am Grab des Mannes zusammenkommen, der seinen Lebensabend in Istanbul verbringen wollte.

Die vier Romane sind ab sofort in der Buchhandlung Bräunling erhältlich, können aber auch in der Stadtbibliothek ausgeliehen werden. Alle Autorinnen kommen im Juni oder Juli zu einer Lesung in die Stadt. Die Puchheimer können bis Ende Oktober ihre Stimme abgeben und damit gleichzeitig an einer Verlosung teilnehmen: Hauptgewinn ist eine Reise nach Leipzig samt Eintrittskarte für die Buchmesse. Der Leserpreis ist mit 5000 Euro dotiert.

