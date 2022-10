Diese Bürger haben was zu sagen

Tagte zum ersten Mal: der Bürgerbeteiligungsrat (v.l.) mit Martin Späth, Joachim Mayer, Bürgermeister Norbert Seidl, Michael Heidorn, Wolfgang Stangun, Rosa Bürck, sitzend Patricia Frytz und Wolfgang Fischer. Foto: weber © Peter Weber

Kommt die Straßenreinigung zu selten? Werden die Gullys nicht gescheit gereinigt, weil parkende Autos drüber stehen? Mit solchen Fragen beschäftigt sich der neue Bürgerbeteiligungsrat der Stadt Puchheim.

Puchheim - Sechs Männer und drei Frauen, Altersdurchschnitt deutlich über 50, diskutierten in der konstituierenden Sitzung des Beteiligungsrats das Anliegen einer Einwohnerin mit großem Ernst und viel Ausdauer und kamen schließlich zu dem Schluss, dass sie mehr Informationen brauchen. Die Verwaltung soll bis zur nächsten Sitzung Rücksprache mit Bauamt und Bauhof halten. Im Rathaus sitzt mit Marie Grenzdörfer eine eigene Kraft, die als Schnittstelle dienen und zuarbeiten soll.

Bürgermeister Norbert Seidl, der sich in die spätere Gully-Diskussion nicht einmischte, hatte die neuen Bürgervertreter zu Beginn in ihr Amt eingeführt. Aufgabe des Gremiums ist es, alle Vorschläge und Anregungen der Puchheimer erst einmal auf ihre Bedeutung für die Allgemeinheit hin zu prüfen und dann eventuell eine offizielle Bürgerbeteiligung vorzuschlagen. Die kann von einer informellen Umfrage über Arbeitskreise und Workshops bis zu einer Versammlung aller Betroffenen reichen.

Mit einer kaputten Straßenlaterne zum Beispiel muss sich der Rat nicht beschäftigen. Leuchtet die Lampe aber in die Schlafzimmer oder steht sie so allein, dass alles andere in Dunkelheit getaucht ist, könnte das ein ernst zu nehmendes Anliegen sein. „Ihr gesunder Menschenverstand ist gefragt“, sagte Seidl.

Die Bürgervertreter sollten außerdem wissen, was in der Stadt vorgeht, welche politischen Entscheidungen sich anbahnen, also eine „Wächterfunktion“ ausüben. Freilich gibt es Entscheidungen, etwa die Haushaltsverabschiedung, bei denen es nichts mitzureden gibt.

Auch könne der Stadtrat eine Bürgerbeteiligung ablehnen – eine Erläuterung, die in dem neuen Gremium nicht besonders ankam. „Das find’ ich gar nicht gut,“ meinte ein Teilnehmer. Verwaltung und Politik seien aber grundsätzlich sehr bemüht, für möglichst viel Beteiligung zu sorgen, versicherte der Rathauschef.

Beim Beispiel der Gullydeckel gingen die Ansichten anfangs auseinander. Mit diesem rein verkehrsrechtlichen oder nur Fragen des Unterhalts betreffenden Thema sollte sich die Petentin direkt an die Verwaltung wenden, meinte ein Rat. „Wir sind gerade für solche Kleinigkeiten zuständig, nicht für das Große und Ganze“, widersprach eine Kollegin. „Der Bürgerbeirat muss das Image haben, dass da Leute sitzen, die sich wirklich um mein Anliegen kümmern“, fand ein dritter Teilnehmer.

Beschlossen wurde schließlich, nicht nur nähere Informationen einzuholen, sondern auch die Bürgerin um eine Erläuterung zu bitten, was sie eigentlich vorschlagen würde. Die Gully-Sache war übrigens von der Ortsvorsitzenden einer Partei aufgebracht worden.

Das zweite Anliegen – die aus Zeitgründen nicht mehr behandelten Probleme für Radler in der Allinger Straße – sogar von einer Stadträtin. Beide sind freilich auch Bürgerinnen und hatten versichert, dass sie von verschiedenen Seiten auf die Themen angesprochen worden seien. Zum Sprecher und Sitzungsleiter wurde Wolfgang Stagun gekürt. Der 73-Jährige ist als FCP-Abteilungsleiter und Erfinder der Senioren-Gymnastikstunden „Puchheim bewegt sich“ kein Unbekannter in der Stadt.

von Olf Paschen