Kommunalaufsicht entlastet Bürgermeister in Sachen Greensill-Debakel

Teilen

Die Greensill-Bank in Bremen ist pleite gegangen © DPA

Bürgermeister Norbert Seidl (SPD) trifft keine Schuld am sogenannten Greensill-Debakel. Dies ist die abschließende Einschätzung der Kommunalaufsicht im Landratsamt.

Puchheim – Diese war von einer Stadtratsmehrheit gebeten worden, etwaige Dienstpflichtverletzungen des Rathauschefs festzustellen – oder auszuschließen. Nach umfangreicher Prüfung, so die Brucker Behörde, gebe es keine zureichenden Anhaltspunkte für ein Fehlverhalten.

Ein förmliches Disziplinar-Verfahren werde deshalb nicht eingeleitet. Zwei Millionen Euro bei einer Privatbank zu parken sei per se nicht zu beanstanden, die eigenen städtischen Anlagen-Richtlinien seien uneindeutig und von daher schwer umzusetzen gewesen.

Bürgermeister Norbert Seidl müsse als Dienstherr keine genaueren Kenntnisse haben als der Kämmerer – so nach Tagblatt-Informationen die Argumentation des Landratsamtes. Im öffentlichen Teil der Stadtratssitzung am vergangenen Dienstag wurde nur das Ergebnis bekannt gegeben, weiter diskutiert wurde dann hinter verschlossenen Türen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Laut Vize-Bürgermeister Manfred Sengl (Grüne) gibt es gegen diese Entscheidung keine Berufungsmöglichkeit, das Ergebnis werde aber ohnehin von einer großen Mehrheit akzeptiert. Irgendwann müsse es auch gut sein, die seit zwei Jahren anhaltende Diskussion schade der Zusammenarbeit im Stadtrat.

Norbert Seidl selbst, der an der Aussprache nicht teilnehmen durfte, wirft „Scharfmachern“ in dem Gremium vor, ein politisches Süppchen am Kochen zu halten. „Wir sind Opfer von kriminellen Machenschaften, nicht die Täter,“ sagte er gegenüber dem Tagblatt.

Die CSU-Fraktion will nach den Worten ihrer Vorsitzenden Karin Kamleiter in der nächsten internen Sitzung das mögliche weitere Vorgehen besprechen. Ob der Kämmerer einen Teil der Verantwortung für den wahrscheinlichen Verlust von zwei Millionen Euro getragen haben könnte, prüft derzeit noch die Landesanwaltschaft. (op)

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.