Bürgermeister kehrt die Straßen

Bürgermeister Norbert Seidl (SPD) will sich von den notwendigen Arbeiten in seiner Stadt selbst ein Bild machen. Dabei scheut er sich auch nicht davor, sich die Hände schmutzig zu machen:

Puchheim – Vor Kurzem tauschte er weißes Hemd gegen orange Jacke mit Leuchtstreifen und packte selbst mit bei der Straßenreinigung an. Frühjahrsputz quasi.

Mit zwei Bauhof-Mitarbeitern, Besen und der Straßenkehrmaschine war der Rathaus-Chef in Puchheim-Ort unterwegs. Los ging es an der Laurenzer Grundschule. Natürlich geht es nicht nur um die Gaudi: Die Erfahrungen und Beobachtungen, die der Bürgermeister bei der praktischen Arbeit machte, helfen ihm wiederum bei etwaigen Entscheidungen, die es zukünftig in politischen Gremien zu treffen gilt.

Es ist nicht das erste Mal, dass Seidl hinter die Kulissen schaut. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Topic – Bürgermeister vor Ort“ besucht er in loser Reihenfolge Institutionen der Kommune. Seidl möchte durch sein direktes Mitwirken vor Ort das Tagesgeschäft sowie mögliche Problembereiche miterleben und kennenlernen. Seine bisherigen Stationen waren zum Beispiel die kommunale Verkehrsüberwachung, die Stadtbibliothek oder auch das Pflegeheim Haus Elisabeth.