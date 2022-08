Carport und Heizungskeller in Flammen - beide Male war es Brandstiftung

Von: Thomas Steinhardt

In Puchheim kommt es derzeit vermehrt zu Bränden - so wie hier an der Benzstraße am 11. August. © FFW Puchheim-Bahnhof

Die Polizei sucht nach einem oder mehreren Brandstiftern. Am Sonntagabend und in der Nacht auf Montag hatte es zweimal gebrannt.

Puchheim - Am Sonntag wurde gegen 18.15 Uhr der Rettungsleitstelle ein Brand im Heizungskeller eines Mehrfamilienhauses in der Josefstraße in Puchheim mitgeteilt, wie die Kripo berichtet. Die Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 1500 Euro. Die Kripo geht aktuell von vorsätzlicher Brandlegung aus. Augenscheinlich wurden im Nebenraum des Heizungskellers Gegenstände angezündet.

Zum zweiten Brand wurden die Einsatzkräfte am Montag gegen 1.55 Uhr in die Birkenstraße gerufen. Ein 64-Jähriger war durch einen lauten Knall geweckt worden, berichtet die Kripo. Als er aus dem Fenster sah, musste er feststellen, dass sein Carport in Flammen stand. Der 64-Jährige löschte einen Großteil der Flammen selbst, sodass der Carport lediglich noch qualmte, als die Feuerwehr kam. Er konnte rasch komplett abgelöscht werden, so die Kripo.

Kripo sucht Zeugen

Die Seitenwand sowie die Decke des Carports wurden durch das Feuer beschädigt. Der Sachschaden wird auf rund 3000 Euro geschätzt. Auch hier wird von vorsätzlicher Brandlegung ausgegangen. In beiden Fällen wurde niemand verletzt.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen zu oben genannten Vorfällen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer (08141) 6120 zu melden.

