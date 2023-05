Diamantene Hochzeit in Puchheim: Die Liebe begann beim Tanzen zur Musik von Harry Belafonte

Gratulation: Das Ehepaar Karl aus Puchheim bekam einen Gruß der Stadt von Seniorenreferentin Barbara Ponn (r.) überreicht. © Peter Weber

Helga und Wilhelm Karl heirateten vor 60 Jahren und meisterten einen Schicksalsschlag. Nun feierten sie ihr Jubiläum in Puchheim.

Puchheim – Alles begann im Jahr 1957 beim Semestereröffnungsball der TH München. „Wir haben zu Calypso-Liedern von Harry Belafonte getanzt“, erinnert sich Helga Karl. Daraufhin fanden viele Kino-, Theater- sowie Opernbesuche statt. „Schon bald merkten wir, das mit uns beiden könnte passen“, sagt die 83-Jährige. Und das war auch so: In diesen Tagen feiert das Puchheimer Paar Diamantene Hochzeit.

Bei einer Wanderung auf die Zugspitze machte Wilhelm Karl seiner Helga einen Antrag. Ihre erste gemeinsame Wohnung fanden sie in Lochhausen. „Wir durften allerdings, anders als heute, erst nach der Hochzeit einziehen“, erklärt der 88-Jährige. Geheiratet wurde am 21. Mai 1963 standesamtlich, kurz darauf kirchlich in St. Raphael in München. Das Paar bekam drei Kinder, mit denen es 1972 nach Puchheim zog.

Die Familie unternahm mit Freunden zahlreiche Fernwanderungen, zum Beispiel vom Marienplatz nach Venedig. Zur Silberhochzeit ging es nach Teneriffa. „Dorthin sind wir auch sehr oft noch mit unseren Freunden gereist. Dort ist es einfach wunderschön“, sagt Helga Karl.

Allerdings endete das Jahr 1988 mit einem tragischen Todesfall in der Familie. Sohn Stephan kam kurz vor seinem 24. Geburtstag beim Tauchen im Starnberger See ums Leben. Der Leitsatz bei der Traueransprache war: „The games must go on!“ Es musste weiter gehen. Trost fanden die Karls bei Verwandten, Freunden, Arbeitskollegen, der Pfarrei St. Josef und in ihrem Glauben. „Wir sind allen, die für uns da waren, immer noch unendlich dankbar“, sagt Helga Karl.

Mittlerweile haben die Karls drei Enkelkinder, diese sind ihr ganzer Stolz. „Telefonkonzerte“ der Enkelinnen sowie die gemeinsamen Familien-Urlaube bedeuten dem Ehepaar sehr viel.

Wilhelms Renteneintritt war der Start für zahlreiche Fernreisen. „Ich als Hausfrau habe bis heute keinen Ruhestand, aber seitdem mein Mann nicht mehr arbeitet, haben wir wunderschöne Reisen unternommen“, erzählt Helga Karl. Unter anderem nach Nepal, Tibet, Afrika und Chile. Mit dem Fahrrad haben die Karls außerdem den Jakobsweg erkundet.

Aber auch ehrenamtlich setzen sich die beiden ein. So haben sie sich in der Bürgerinitiative Spielplätze Puchheim am Spielplatzbau und an Kinderfesten beteiligt. In der Kirche haben sie zu Kindergottesdiensten, Kirchenschmuck oder der Bücherei beigetragen. 1985 erhielt Helga Karl die Bürgermedaille für ihr Engagement.

Als Rezept für eine gute Ehe zählt für Helga Karl: „Man muss sich gegenseitig lieben und schätzen, auch wenn man faltiger wird. Man muss sich helfen und unterstützen, die Schwächen des anderen respektieren und respektvoll miteinander umgehen.“ Streitereien gehören allerdings dazu. Außerdem sollte man sich gegenseitig Freiräume schaffen und diese zulassen. So führen die beiden ihre Ehe bereits seit 60 Jahren. Antonia Plamann