Spielplatz für Vierbeiner: Die große Hunde-Gaudi im alten Gewächshaus

Von: Lisa Fischer

Teilen

Wo einst Pflanzen gezogen wurden, spielt Christa Köppl jetzt mit den Hunden Diva, Ashanti und Bella. Das Gewächshaus können Hundebesitzer mieten, um ihre Vierbeiner sorgenlos herumtollen lassen zu können. © Weber

In Puchheim ist ein ganz spezieller Spielplatz entstanden. Ein Spielplatz für Hunde samt Freilauf-Gelegenheit.

Puchheim – Im Rauscherweg 2a, auf dem Hof der Gärtnerei Lippl reiht sich ein Gewächshaus an das nächste. Voll verglaste Häuschen mit spitzen Giebeldächern stehen neben voluminösen, halbrunden Folien-Gewächshäusern, zu deren Größe eher der Begriff „Halle“ anstatt „Haus“ passt. Zwei Gewächshäuser stechen jedoch aus der Gärtnerei-Kulisse hervor. Das eine wurde scheinbar dem Erdboden gleich gemacht – nur noch das Eisengerippe ist zu erkennen. Und aus einem mit Folie überzogenem Häuschen dringt munteres Hundegebell.

Die Schiebetür geöffnet zieht der warme Geruch von Holz nach draußen und die Quelle des Hundegejauchzes ist gefunden: Mitten in dem Foliengewächshaus, zwischen orange-blauen Slalomstangen, toben und tollen die drei Hunde Diva, Ashanti und Bella – ohne Rücksicht auf Verluste. Zurücknehmen müssen sie sich hier nicht. Toben ist hier ausdrücklich erlaubt. Die Halle gehört für diese Minuten komplett den Vierbeinern von Gärtnerei-Besitzerin Christa Köppl.

Zwei Lkw-Ladungen mit Hackschnitzeln

„Hier haben wir Spielzeug und frisches Wasser“, sagt die 33-Jährige und deutet in eine Ecke des Gewächshauses. Besser gesagt „ehemaliges Gewächshaus“. Denn dort, wo einmal Salat, Tomaten und Gurken auf 260 Quadratmetern gewachsen sind, hat Christa Köppl mit ihren Eltern Petra und Peter Lippl einen Hundespielplatz errichtet. Die Bewässerungs- und Heizungsanlagen wurden samt Schläuchen rausgerissen, der Erdboden abgetragen. „Dann haben wir zwei Lkw voll unbehandelter Hackschnitzel in der Halle verteilt“, erzählt Christa Köppl. Ein Elektriker baute eine Beleuchtung ein. Seit Januar können nun Herrchen und Frauchen mit ihren Vierbeinern die Halle mieten.

Keine Angst vor Giftködern

„Hier können die Hunde rumtoben. Oder die Besitzer üben mit ihnen“, sagt die Puchheimerin und zeigt auf die Slalomstangen, den knallblauen Stoff-Tunnel und Hürden, die auf dem Spielplatz aufgestellt sind. „Ganz entspannt freilaufen lassen, ohne dass ein ’Der-tut-nix’ und ’Der-macht-nix’ angerannt kommen und ohne Angst vor Giftködern“, sagt Christa Köppl.

Gemietet wurde der überdachte und umzäunte Spielplatz seither aus den verschiedensten Gründen, sagt Köppl. „Die einen genießen die Ruhe, einmal ihren Hund ableinen zu können, der sonst wegen seines Jagdtriebs weg wäre.“ Die anderen kämen vorbei, um mit ihren Welpen zu üben. Auch ein Dackeltreffen gab es im ehemaligen Gewächshaus schon.

Gärtnerei wird verkleinert

Hinter dem neuen Hundeparadies steckt jedoch eine traurige Wahrheit. „Ich verkleinere die Gärtnerei Stück für Stück“, sagt Christa Köppl. Schweren Herzens. Seit sie denken kann war sie auf dem Hof unterwegs, half beim Ernten mit und fuhr am liebsten mit der Oma Bulldog, erzählt Christa Köppl, verlässt den Innen-Spielplatz und geht über den Hof zu einem Gewächshaus.

Durch dessen Türspalt kann man unzählige grüne Salatpflänzchen erkennen, die in Reih’ und Glied gesetzt sich der Mittagssonne entgegenstrecken. Statt Holz- zieht der Geruch feucht-warmer Erde aus dem Folienhaus. Von der Decke hängen Bewässerungsschläuche herab. Hier wachsen und gedeihen die ersten Salat- und Spinatpflanzen des Jahres 2022.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Gesetzt haben die Pflänzchen das Ehepaar Petra und Peter Lippl mit Tochter Christa Köppl. Und genauso gießt und pflegt das Trio das Gemüse täglich, um es später zu ernten und auf den Märkten in Germering und Fürstenfeldbruck zu verkaufen. Mehr Helfer gibt es in der Gärtnerei nicht mehr. Durch die Corona-Krise hat sich das Team von acht auf drei Personen verkleinert. „Erst durften die Arbeiter wegen der Pandemie nicht einreisen. Jetzt haben sie Jobs in ihrer Heimat gefunden und kommen nicht mehr“, erzählt die 33-Jährige.

Die Gärtnerei gibt es seit Generationen

Nun versucht Christa Köppl umzudenken. Erst im Dezember 2021 hat sie die Gärtnerei von ihren Eltern übernommen. Ihr Uropa Walter Schöner senior hat 1929 den Grundstein gelegt. Köppls Opa Walter Schöner junior und später ihre Eltern haben den Betrieb weiter aufgebaut und fortgeführt.

„Es ist sehr viel Arbeit für uns drei“, sagt Christa Köppl. „Ohne ein Workaholic zu sein, geht es nicht.“ Mutter Petra Lippl erklärt: „Der Salat muss beispielsweise in der Früh geschnitten werden, vor Sonnenaufgang.“ Dreimal in der Woche läutet der Wecker bei den Lippls und Köppls deshalb schon um drei Uhr morgens, sagt Christa Köppl.

Dazu kommt die Arbeit in dem eigenen Hundesalon in Puchheim, ihrem eigentlichen Standbein, sagt die zweifache Mutter. Deshalb wird nach und nach die Gärtnerei verkleinert. Für die Fläche, wo einst ein Glasgewächshaus und nun nur noch das Gerippe steht, interessiert sich schon ein Bogenschützenverein. „Hier könnten sie sicher üben“, sagt Christa Köppl und deutet auf die frisch angesäte Wiese. Aber auch weitere Ideen stehen im Raum, wie Wohnmobil-Stellplätze.

Parallel geht der Betrieb in der Gärtnerei Lippl weiter – auch Helfer werden weiterhin gesucht. Feierabend ist bei Sonnenuntergang. „Das Feierabend-Bier gibt’s bei uns nicht auf der Terrasse, sondern auch mal im Gewächshaus zwischen den Tomaten“, sagt Christa Köppl und lacht.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.