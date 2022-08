Für das Ehrenamt ausgezeichnet: Er lotst Senioren durch die digitale Welt

Von: Eva Strauß

Bei der Handy-Sprechstunde im Puchheimer ZaP: Roland Ruppenthal hilft älteren Menschen, sich in der digitalen Welt zurecht zu finden. © Peter Weber

Login, Browser, App: Für viele ältere Menschen sind diese Begriffe aus der digitalen Welt böhmische Dörfer. Das will Roland Ruppenthal ändern. Er hilft Senioren bei Problemen und Fragen rund um Smartphone, Tablet, Laptop und Co. Für dieses Engagement hat ihn die Bürgerstiftung Fürstenfeldbruck ausgezeichnet. Er ist der Mensch der Tat im Juli.

Puchheim – Wie funktioniert das? Wie installiere ich eine App? Der Speicher ist voll – was soll ich machen? Wie bekomme ich meine Bilder vom Smartphone auf den PC? : Solche Fragen werden Roland Ruppenthal immer wieder gestellt. Oft kommen sie von ziemlich verzweifelten Senioren. Der 75-Jährige soll ihnen bei ihren Problemen mit dem Handy oder Laptop helfen. Und Ruppenthal, der seit gut drei Jahren digitale Beratung im Zentrum aller Puchheimer (ZaP) anbietet, macht das gerne. „Es geht schließlich um Teilhabe“, sagt er.

Hilfe auch bei Hardware-Problemen

Immer montags, von 9 bis 12 Uhr, ist Ruppenthal im ZaP anzutreffen. Dann hält er seine Handy-Sprechstunde ab. „Oft haben die Leute, die zu mir kommen, ein Gerät geerbt, von ihren Kindern oder Enkeln“, erzählt er. Und oft höre er auch: „Aber die haben keine Zeit für mich.“ Ruppenthal aber nimmt sich die Zeit für die Senioren. Zeigt ihnen, wie sie Apps installieren, erklärt ihnen die digitale Welt und berät sie auch in Tarif- und Vertragsfragen sowie beim Smartphone-Kauf.

Als sogenannter Digitalbegleiter hilft Ruppenthal aber auch bei Hardware-Problemen, also wenn zum Beispiel der Drucker nicht richtig funktioniert oder es Ärger mit dem Router gibt. „Wir sind mittlerweile ein Team von acht Leuten, die auch zu Senioren nach Hause kommen, wenn sich die Probleme nur vor Ort lösen lassen“, erklärt der 75-Jährige.

Angefangen hat Ruppen-thals Engagement im September 2019, als er in den Puchheimer Seniorenbeirat gewählt worden war. Bei einer Umfrage unter älteren Menschen fiel auf, dass deren digitale Teilhabe verbesserungsbedürftig ist. Im Rahmen des Projekts „Gesunde Kommune“ entwickelte Ruppenthal in Zusammenarbeit mit dem ZaP und der Stadt Kurse, um Senioren die digitale Welt näher zu bringen. Ergänzend dazu hielt er Vorträge, zum Beispiel im Wohnpark Roggenstein.

Ruppenthal weiß genau wovon er spricht. Seit 1968 hat er beruflich mit Datenverarbeitung zu tun gehabt. „Ich habe also die digitale Welt von Grund auf kennengelernt“, sagt er. Kein Wunder, dass er seit vielen Jahren der PC-Technik-Doc in der Familie sowie im Freundes- und Bekanntenkreis ist.

Neben seiner Tätigkeit als Digitalberater und Seniorenbeirat, engagiert sich der Puchheimer auch noch als Lernpate. „Ich wurde von der ehemaligen Rektorin der Grundschule Süd gefragt, ob ich das nicht machen möchte“, erzählt er. Und so unterstützt er die Schüler seit 2021 beim Lernen.

Alle zwei Wochen sammelt er Müll

Zudem ist Ruppenthal noch Müllpate. Alle zwei Wochen sammelt er den Abfall am Büchlweg und am Planieweg, den viele Schüler nutzen, auf. „Ich sage immer, wenn ich für jede Maske oder Kippe, die dort liegt, einen Euro bekäme, wäre ich Millionär“, erzählt er und lacht dabei. Die Patenschaft für diesen Bereich habe er sich ausgesucht, weil er dort wohne, erklärt er. „Immer, wenn ich zur S-Bahn gehe, sehe ich wie vermüllt dieser Weg ist.“

Den Bahnhof selbst inspiziert Ruppenthal immer wieder. Denn Bahnhofspate ist er ebenfalls. Nach Ende seiner Mitgliedschaft im MVV-Fahrgastbeirat wurde er von der Deutschen Bahn gefragt, ob er dieses Ehrenamt übernehmen möchte. Ruppenthal sagte ja – und so meldet er Automatenstörungen und Vandalismusschäden bis heute an die Bahn-Zentrale.

Auf die Frage, warum er all das macht, antwortet der 75-Jährige: „So bin ich gut beschäftigt, und es macht mir wirklich Spaß.“ Zudem lerne er in allen Bereichen seines Engagements immer wieder etwas dazu, vor allem als Digitalberater. Da gebe es immer wieder neue Themen, neue Probleme. „Wenn ich bei einem Problem nicht weiterkomme, dann google ich“, erzählt er – und mit dem neu erlangten Wissen kann er dann gleich wieder Senioren helfen, die an der digitalen Welt schier verzweifeln.

Die Digitalberatung erreicht man unter Telefon (089) 80 09 85 26 (Stadt Puchheim), unter Telefon (089) 37 41 30 20 (ZaP) oder per E-Mail an info@zap-puchheim.de.

