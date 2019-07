Polizeihubschrauber sucht Golfplatz ab: Das ist der Grund

Das dürfte viele Puchheimer aus dem Schlaf geholt haben: In der Nacht auf Donnerstag flog ein Polizeihubschrauber über den Golfplatz. Das steckt dahinter.

Puchheim - In der vergangenen Nacht wurde die Nachtruhe der Puchheimer durch einen Einbruchsversuch in das Empfangsgebäude des Golfclubs und den Einsatz eines Polizeihubschraubers gestört.

Gegen 1.30 Uhr ging ein ausgelöster Alarm am Haupteingang des Golfclubs über eine Sicherheitsfirma bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord ein. Daraufhin wurden sowohl aus Germering und den umliegenden Inspektionen ein halbes Duzend Streifen nach Puchheim in Marsch gesetzt. Die erste eingetroffene Streife konnte feststellen, dass an der offen stehenden Eingangstüre frische Hebelspuren vorhanden waren und das mit Bewegungsmeldern geschaltete Außenlicht noch an war.

Ein untrüglicher Hinweis darauf, dass der oder die Täter möglicherweise kurz zuvor noch vor Ort waren bzw. sich eventuell noch im Objekt aufhalten könnten. Eine Absuche des Empfangsgebäudes sowie des angeschlossenen Restaurants verlief jedoch negativ.

Zur Absuche des weitläufigen Golfgeländes wurde der bereits erwähnte Polizeihubschrauber hinzugezogen. Leider verlief auch diese Absuche negativ. Aufgrund der nahegelegenen Kennedysiedlung muss davon ausgegangen werden, dass der oder die Täter zu Fuß dorthin geflüchtet sind und dort anschließend Unterschlupf gefunden haben.

gar