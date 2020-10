Eine kleine Ära der Volkshochschule endet

Für die Puchheimer Volkshochschule (VHS) war es zwar gar keine so lange Zeit, aber dennoch ist vor kurzem eine kleine Ära zu Ende gegangen: Nach neun Jahren hat Erich Hage den VHS-Vorsitz in andere Hände übergeben und ist im Alter von 74 nun wirklich im Ruhestand.

Puchheim – Als der gesamte Vorstand der Volkshochschule vor zwei Jahren den städtischen Ehrenamtspreis erhielt, dankte Erich Hage zwar herzlich, erinnerte aber auch daran, dass es unwiderruflich seine letzte Amtszeit und immer noch kein Nachfolger in Sicht sei und sich nun wohl der Bürgermeister Gedanken machen müsste, wie es an der VHS-Spitze weitergehen solle. Denn Hage, seinerzeit nicht mal Mitglied der Volkshochschule, war vom damaligen Rathauschef Herbert Kränzlein überredet worden, das Amt zu übernehmen. Der Lehrer für Deutsch, Geschichte und Sozialkunde war damals nach 14 Jahren gerade als Direktor des Brucker Viscardi-Gymnasiums verabschiedet worden. Er war nicht gerade auf der Suche nach einem neuen Job, aber er hatte immerhin Zeit.

Trotzdem war es kein Wechsel von sozusagen einer Schule zur anderen. Es sei doch ein ganz erheblicher Unterschied, ob man einen festen Lehrplan für einen bestimmten Kreis von zu Unterrichtenden habe oder sich die Schüler suchen und noch überlegen müsse, was man ihnen präsentieren könne, sagt Hage heute. Wobei das Basisprogramm der Erwachsenenbildung nicht neu erfunden werden musste: Gesundheitsangebote – Yoga, Tai Chi, Wassergymnastik –sind seit Jahren populär, das Interesse an Sprachkursen ist beständig. In Puchheim holen auch einige Firmen VHS-Dozenten zur Mitarbeiter-Schulung ins Haus.

Vollkommen eingebrochen sind EDV-Schulungen. Der Computer, schätzt Hage, ist auch Senioren heute so vertraut, dass man ihn nicht mehr an der Volkshochschule kennenlernen muss.

Eigene Schwerpukte

Eigene Akzente kann man dennoch setzen. Es gab Semester-Schwerpunkte wie zuletzt – durch Corona verkürzt – das Thema Energie, das mit Besichtigungen und Experten-Runden vertieft wurde. Oder das „VHS-Gespräch“. Hage nennt als einen Höhepunkt den Abend mit Puchheimer Zeitzeugen der 1960er- und 1970er-Jahre, wobei die Befragten erfahren genug waren, um noch Anekdoten aus dem Jahrzehnt zuvor beizusteuern.

Die Historie war und ist das Steckenpferd des ehemaligen Geschichtslehrers. Nicht dass sich zuvor niemand mit der Vergangenheit beschäftigt hätte, die „Buachhamer“ forschen schon länger über die Geschichte von Puchheim-Ort. Aber über das Puchheimer Flugfeld gab es nicht viel mehr als die Facharbeit eines Oberstufenschülers.

Hage vergrub sich in alten Akten im Staatsarchiv und konnte 100 Jahre nach der Eröffnung des Flugfelds eine Foto-Ausstellung und ein Büchlein zum Thema präsentieren. Vier Jahre später, wieder zum 100. Geburtstag, folgte eine Aufarbeitung des Kriegsgefangenenlagers auf eben diesem Flugplatz.

350 Veranstaltungen mit rund 3500 Teilnehmern bot die Volkshochschule im vergangenen Jahr an. Die Mitgliederzahl des Vereins war schon mal höher, liegt aber immer noch bei knapp 300. Von den Mitgliedsbeiträgen – 18 Euro im Jahr – könnte sich die VHS nie allein finanzieren, aber zum Etat von jährlich 300 000 Euro trägt maßgeblich die Stadt bei.

Hages Nachfolger ist das frühere, langjährige Gemeinde- und Stadtratsmitglied der Unabhängigen Bürger Puchheim (ubp), Reinhold Koch. Um die Unterstützung zu stabilisieren und womöglich zu stärken, gilt Nachfolger Koch mit seinen guten Verbindungen in die Kommunalpolitik als geeigneter Vorsitzender.

Erich Hage denkt derweil schon weiter in die Vergangenheit. Denn zur Hausmullfabrik gibt es bis dato auch noch keine gründliche, wissenschaftliche Aufarbeitung. Falls der Aufwand dafür aber doch zu groß wäre, könnte man auch kleinere Geschichten aus der Geschichte ausgraben. Er habe da „schon was im Hinterkopf“, sagt der 74-Jährige. (op)