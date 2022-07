Einkaufsmeile soll einheitliches Erscheinungsbild bekommen

Teilen

Das Puchheimer Rathaus. © Weber

Um die 100 einzelne Vorschläge für eine attraktivere Lochhauser Straße in Puchheim sind während der vergangenen Monate in diversen Arbeitskreisen, Befragungen und Workshops entstanden.

Puchheim – Einige davon wurden jetzt dem Entwicklungsausschuss des Stadtrats vorgestellt. Die Palette reicht von rollstuhlgerechten Gehweg-Belägen bis zur Schaffung neuen Wohnraums, von der Filiale einer Fast-Food-Kette bis zu einem umgebauten Bahnhofsvorplatz für alle Verkehrsteilnehmer. Wiederholt genannt wurde ein besseres (erlebnis)-gastronomisches Angebot.

Förderprogramme

Jedenfalls ist nun der Weg frei, um die zentrale West-Ost-Achse – zumindest vom Bahnhof bis zur Bäumlstraße – offiziell zum Sanierungsgebiet zu erklären und Mittel aus Städtebau-Förderprogrammen zu erhalten. Was in welchem Zeitraum oder überhaupt umgesetzt werden kann, ist noch nicht klar. Die Stadt allein kann ohne die privaten Eigentümer nur sehr begrenzt an einer Aufwertung arbeiten.

Inwieweit Puchheims sogenannte „Einkaufsmeile“ tatsächlich ein Sanierungsfall ist, wurde nicht mehr thematisiert. Eigentlich sei auf und neben der Straße ja schon einiges los, hatte Stadtplanerin Constanze Bock von einem der drei beteiligten Planungsbüros festgestellt. Auch die Gewerbetreibenden selber zeigten sich in einer Umfrage, an der allerdings vor allem Dienstleistungsbetriebe teilgenommen hatten, nicht sonderlich unzufrieden mit Image, Kundenfrequenz und Umsatz. Die Parkplätze reichen aus, man kommt auch mit dem Bus oder dem Radl leicht zum Einkaufen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Aber das Bild, das die Lochhauser Straße biete, die „Anmutung“, wie es Wirtschaftsgeograph Joachim Vossen nannte, lade eben wenig zum Bummeln und Flanieren ein. Der „Kundenlauf“ werde immer wieder durch rückwärts gelegene Läden, durch Lücken in der Schaufensterfront unterbrochen. Ziel für die Zukunft ist eine Art gemeinsames Leitbild für die Lochhauser Straße, auf das sich Eigentümer und gewerbliche Mieter verständigen können. Dazu gehört auch ein „Gestaltungskonzept“, das schon demnächst in Auftrag gegeben werden soll.

Einheitliches Gesamtbild

Davon erhofft man sich Vorschläge für ein einheitlicheres Gesamtbild, von der Farbgebung für Markisen bis zur Möblierung des Straßenraums mit Pflanzkübeln und Sonnenschirmen. Außerdem ist ein „Geschäftsstraßen-Management“ geplant, das sich um ein gemeinsames Marketing kümmern soll.

Anders als früher sind nach Ansicht von Bürgermeister Norbert Seidl heute viele der über 300 (Mit-)Eigentümer bereit, sich auf Veränderungen einzulassen. Denn nicht nur die Straße sei in die Jahre gekommen, sondern auch manche Gebäude. Die Stadt selbst kann den einen oder anderen Baum pflanzen oder mal eine Parkplatz-Fläche umnutzen - und mit gutem Beispiel vorangehen. Auf dem Grundstück der eigenen Immobiliengesellschaft WEP könnten Wohnraum, interessante Geschäfte und ansprechende Außenflächen gleichermaßen entstehen und die Privaten zu ähnlichen Anstrengungen motivieren.

Außerdem hat die Stadt in einem Sanierungsgebiet ein Vorkaufsrecht bei geplanten Eigentümer-Wechseln. Ingesamt geht man davon aus, dass die Lochhauser Straße allenfalls abschnittsweise ihr Gesicht verändern wird. Von einem „Planungshorizont“ von bis zu 20 Jahren war die Rede. OLF PASCHEN

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.