Innovation: Diese App entsperrt Einkaufswagen - entwickelt von Puchheimer Firma

Von: Kathrin Böhmer

Ohne Münze einen Einkaufswagen entsperren? Das geht jetzt im AEZ im Ikaruscenter in Puchheim. Und zwar via App. Wie das funktioniert, zeigen Tobias Gunderlach und Andreas Filosi von „Systec POS-Technology“. © Peter Weber

Wer kennt das nicht? Man ist beim Einkaufen, der Plastikchip für den Einkaufswagen ist verschwunden und Kleingeld hat man sowieso nicht dabei. Dieses Problem gehört jetzt der Vergangenheit an – zumindest in einem Puchheimer Supermarkt. Dort kann man dafür nun das Handy nutzen. Der Entwickler spricht sogar von einer Weltneuheit.

Puchheim – Wenn am Freitag die ersten Kunden zum Wochenendeinkauf erscheinen, werden sie im Puchheimer Ikaruscenter etwas erleben, was in dieser Form bislang absolut einmalig ist. Das dortige Amper-Einkaufszentrum (AEZ) ist der erste Markt in Deutschland, in dem man per Smartphone seinen Einkaufswagen entsperren kann. Das sagt zumindest die Firma, die das System entwickelt hat.

Neu: Per App „eCoin“ kann man in Puchheim den Einkaufswagen entsperren. © Peter Weber

Es ist nicht irgendein Unternehmen: „Systec POS-Technology“ sitzt in Puchheim, ist nur wenige Minuten vom AEZ entfernt und Weltmarktführer beim Zubehör für Einkaufwagen. Im Jahr 1981 wurde hier das erste patentierte Münzpfandschloss entwickelt, das jeder bestimmt schon etliche Male benutzt hat.

Mit dem neuen Produkt hängt Systec offenbar die Konkurrenz, die ebenfalls an einer smarten Alternative zur Münze arbeitet, ab. Vertriebsleiter Tobias Gunderlach spricht sogar von einer Weltneuheit: „Das System eCoin hat sonst keiner.“

Das bedeutet: Man lädt sich die eCoin-App auf sein Handy herunter. Erhältlich ist sie wie alle Applikationen dem Smartphone-Typ entsprechend im Google-Play- oder im App-Store. Der erste digitale Pfandchip ist kostenlos. Das Handy wird kurz auf den Einkaufswagengriff aufgelegt. Ein Signal entriegelt den Mechanismus, und der Kunde kann den Einkaufswagen entnehmen. Bei der Rückgabe koppelt man den Wagen wie gewohnt wieder an, legt wieder das Smartphone auf und das war’s.

„Es ist wie beim kontaktlosen Bezahlen, ganz einfach“, erklärt Gunderlach. In der Regel sind die Handys, wenn es nicht gerade Uralt-Modelle sind, bereits standardmäßig mit der dafür notwendigen NFC-Technik ausgestattet. Jeder kann die digitalen Pfandmarken also nutzen – übrigens auch ohne Internetverbindung.

Wer das Ausloggen vergisst, muss allerdings bezahlen. Genauso, als würde man den Euro stecken lassen. Eine neue elektronische Münze kostet 99 Cent und ist in der App erhältlich. So wird auch gewährleistet, dass man den Einkaufswagen zurückbringt.

Was die Umstellung das AEZ gekostet hat, darüber schweigt sich die Geschäftsführung in Fürstenfeldbruck aus. Marc Klotz lässt allerdings mitteilen: „Das AEZ freut sich, die Möglichkeit zu haben, zusammen mit unseren Nachbarn Systec unseren Kunden immer wieder innovative Neuheiten direkt aus der Region bieten zu können! Wir hoffen, dass bald viele unserer Kunden die Vorzüge nutzen werden.“

Und übrigens keine Sorge: Wer es lieber klassisch mag, kann auch weiterhin mit einer Münze aus dem Portemonnaie oder einem Chip einen der 250 Einkaufswägen im Puchheimer Ikaruscenter benutzen. Ganz traditionell, wie bereits seit den 1980er-Jahren üblich.

