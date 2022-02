Engagierter Landwirt, der eigentlich zuerst keiner sein wollte

Von: Ulrike Osman

Michael Leutenstorfer war auch Feldgeschworener. © os (Repro)

Michael Leutenstorfer war eine Persönlichkeit, die das Dorfleben in Puchheim-Ort in den vergangenen Jahrzehnten entscheidend mitgeprägt hat – als Landwirt, als tragende Säule in bäuerlichen Organisationen, als ehrenamtlich Engagierter in vielen Vereinen.

Puchheim – Dabei wollte er ursprünglich sein Glück ganz woanders suchen.

Wenn sein älterer Bruder wie vorgesehen die elterliche Landwirtschaft hätte übernehmen können, wäre Michael Leutenstorfer hinaus in die Welt gegangen. Doch Josef Leutenstorfer war aus gesundheitlichen Gründen nicht in der Lage, den Betrieb weiterzuführen. So fiel diese Aufgabe dem zweiten Sohn zu.

Eigentlich hatte Michael Leutenstorfer eine Konditorlehre in der Schweiz machen wollen, sogar eine Lehrstelle hatte er schon sicher. Doch er trauerte der verpassten Gelegenheit nicht lange hinterher, blieb in seinem Heimatort verwurzelt und wurde Landwirt mit Leib und Seele. Er liebte Tiere, die Natur, den Wald, die Berge – und ab 1961 auch eine junge Frau aus Germering.

Ein Jahr später heirateten Michael Leutenstorfer und Marianne Köpf in der Kirche Maria Himmelfahrt, wo der Bräutigam als Bub Ministrant gewesen war. Und wo er die Entfernung der Glocken für Kriegszwecke hatte mitansehen müssen und wo er 1953 bei der Einweihung eines neuen Geläuts dabei gewesen war. Neben der Arbeit auf seinem Hof engagierte sich Leutenstorfer für seinen Heimatort.

Jahrzehntelang war er Feldgeschworener und Feuerwehrmann. In vielen Vereinen saß der begeisterte Schütze und zweimalige Schützenkönig im Vorstand. bei der Dorferneuerung schob er Projekte mit an, die die Lebensqualität in Puchheim-Ort verbesserten.

Er schloss sich dem Verein D’Buachamer an, der sich aus einem Arbeitskreis der Dorferneuerung entwickelte, um Kultur, Brauchtum und Heimatgeschichte zu pflegen. Besonders eng war er dem Männergesangverein verbunden, dem er 70 Jahre als aktiver Sänger die Treue hielt.

Er hätte der Typ Mann sein können, der vor lauter Geschäftigkeit in seiner Familie kaum präsent war. Doch weit gefehlt – der dreifache Vater nahm sich Zeit für seine Töchter und gab unter anderem seine Fußballbegeisterung an sie weiter. Ein Sechzger-Fan durch und durch, musste Michael Leutenstorfer sich allerdings später damit abfinden, dass seine Schwiegersöhne ausgewiesene Bayern-Fans waren.

Es gab eine Menge hitzige Diskussionen rund ums runde Leder – und hinterher für alle einen Schnaps, mit dem schnell wieder Frieden einkehrte.

Der frühe Tod seiner geliebten Frau mit nur 49 Jahren brachte einen tiefen Einschnitt. Leutenstorfer musste nicht nur den persönlichen Verlust verkraften, auch für seinen Betrieb gab es Konsequenzen. Er gab die Milchwirtschaft und bald auch die Bullenmast auf, weil die Arbeit ohne seine Frau einfach nicht mehr zu schaffen war.

Doch das Leben meinte es gut mit dem geselligen Puchheimer, der so gern sang und tanzte. Er fand noch einmal eine neue Liebe in Gestalt von Gerda Bruder, mit der er bis zu seinem Tod über 30 Jahre lang zusammen war. Trotz kleiner gesundheitlicher Einschränkungen blieb er fast bis zuletzt fit und agil.

Oft sah man ihn auf seinem Elektromobil durch Puchheim-Ort fahren, auf dem Weg zu seinen Kindern, Enkeln und Freunden. Nun ist Michael Leutenstorfer nach kurzer Krankheit gestorben. Er wurde 89 Jahre alt.

