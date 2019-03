Die Germeringer Polizei hat in Puchheim zwei mutmaßliche Brandstifter geschnappt. Hilfreich dabei waren Zeugenaussagen.

Puchheim - Dank der Feststellungen eines aufmerksamen Zeugen konnte die Germeringer Polizei am Mittwoch in der Früh um 3.30 Uhr zwei Brandstiftern festnehmen. Dem Zeugen war zunächst ein lautstarker Streit zwischen zwei Personen in der Lochhauser Straße aufgefallen. Die begaben sich dann anschließend zusammen mehrmals zu den nahe gelegenen Müllcontainern eines dortigen Wertstoffhofs in der Adenauerstraße und setzten drei dieser Container anschließend nach mehreren Versuchen in Brand.

Container in Puchheim angezündet: Täter fliehen

Ein 25-Jähriger aus Puchheim floh durch eine angrenzende Tiefgarage, konnte dabei aber gestellt und festgenommen werden. Der zweite Täter, ein 24-jähriger Puchheimer, konnte ebenfalls fast zeitgleich in Tatortnähe dingfest gemacht werden. Nach ihrer Festnahme machten die beiden jungen Männer komplett widersprüchliche Angaben bezüglich der in Brand gesetzten Müllcontainer und stritten jegliche Tatbeteiligung ab.

Erst hören Zeugen lauten Streit, dann brennen plötzlich Container: Feuerwehr rückt aus

Aufgrund der konkreten Personenbeschreibungen des Zeugen konnte der Verdacht gegen die beiden Beschuldigten jedoch erhärtet werden. Die verständigte Feuerwehr Puchheim Bahnhof konnte den Brand rasch löschen. Der durch die Brandlegung entstandene Sachschaden an den Müllcontainern beläuft sich auf rund 3000 Euro. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden polizeibekannten Tatverdächtigen wieder entlassen.

