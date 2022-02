Nun gibt es auch für Fahrradanhänger einen Zuschuss

Ein Radlanhänger. © Beispielfoto: Chariot

Die Stadt Puchheim weitet ihr Lastenrad-Förderprogramm nun auch auf Fahrrad-Anhänger aus.

Puchheim – Während bisher nur fest installierte Transporter bezuschusst wurden, sollen künftig auch die je nach Bedarf verwendbaren Anhänger mit 100 Euro (für reine Lasten) beziehungsweise 200 Euro (wenn auch Kinder Platz haben) gefördert werden. Dies beschloss jüngst der Umweltausschuss des Stadtrats und revidierte damit eine zwei Jahr alte Entscheidung.

Einkäufe oder den eigenen Nachwuchs hinten mit zu nehmen, sei per Anhänger ebenso gut möglich, hatte das Umweltamt argumentiert. Zudem seien die in der Herstellung ressourcenschonender und bräuchten zur Aufbewahrung weniger Platz, was unter Umständen auch weniger begüterten Bürgern eine Anschaffung erleichtere.

Das Interesse an der reinen Lastenradförderung war in den zwei Jahren seit Beginn des Programms nur mäßig. Insgesamt gab es neun Anträge, bewilligt wurden – bei einem Zuschuss von jeweils zehn Prozent des Kaufpreises – knapp über 3000 Euro. In allen Fällen handelte es sich um Elektro-Räder.

Stromspeicher

Ein weiteres städtisches Förderprogamm, mit dem die Einsparung von Energie honoriert werden soll, wird nach dem Willen des Ausschusses überarbeitet. Nachdem in der jüngeren Vergangenheit immer wieder mal Anträge auf Zuschüsse für die nachträgliche Erweiterung von Batteriespeichern eingegangen waren, soll die entsprechende Richtlinie aktualisiert werden.

Bislang sind Stromspeicher für die eigene Photovoltaik-Anlage nur im Rahmen der ursprünglichen Installation förderfähig, Nachrüstungen sind nicht erfasst. Die Stadt spendiert in solchen Fällen, abhängig von der Leistung der Solaranlage, maximal 100 Euro pro Kilowattstunde Batterie-Kapazität. op

