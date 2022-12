Feuer ergreift Wohnhaus - Ersthelfer schildert dramatische Löschversuche

Von: Thomas Steinhardt

Die Flammen schossen an der Fassade nach oben. © mm

Bei einem Brand am Sonntag in Puchheim sind mehrere Personen verletzt worden. Der Sachschaden ist enorm.

Puchheim - Das Feuer muss etwa um 18.50 Uhr von einem Geräteschuppen im Garten eines Anwesens an der Gröbenbachstraße ausgegangen sein. Es griff auf das benachbarte Wohnhaus über, beschädigte die Fassade und zerstörte fast den gesamten Dachstuhl, bis die Feuerwehr die Flammen in Griff hatte.

Ersthelfer schildert dramatische Momente

Dabei waren Ersthelfer schnell vor Ort. Einer von ihnen schildert die dramatischen Minuten bis zum Eintreffen der Feuerwehr. Er war mit seinem Hund unterwegs gewesen und bemerkte das Feuer in dem Schuppen. „Wir haben gesehen: Da loderts.“



Bei Nachbarn besorgten sich die Ersthelfer Feuerlöscher und versuchten, die Flammen zu bekämpfen. „Zusammen mit einem mir Unbekannten haben wir etwa einen halben Meter von einer ausbrennenden Gasflasche entfernt gelöscht“, schildert der Puchheimer. „Ein sehr mulmiges Gefühl und sicher auch eine dumme Idee.“ Man hatte auch einen Mülleimer voll mit Wasser aus dem Gröbenbach ins das Gartenhaus gekippt. Das brachte aber ebenso wenig wie der Einsatz eines Gartenschlauchs. „Als Teile vom Dach auf uns fielen und die Feuerlöscher aufgebraucht waren, zogen wir uns zurück“, erzählt der Ersthelfer. „Unglaublich, wie hilflos man ist. Das Feuer hat sich so schnell ausgebreitet. Man ist machtlos dagegen“, sagt der Puchheimer. Er betont, wie gut die Zusammenarbeit der Ersthelfer war. „Auch wenn unsere Möglichkeiten begrenzt waren.“

Stundenlanger Einsatz

Noch bevor die Flammen auf das Haus übergriffen, hatten sich dessen Bewohner ins Freie retten können. Dann griffen die herbei geeilten Feuerwehrkräfte ein und konnten die Flammen löschen – in einem stundenlangen Einsatz. Laut Kripo zogen sich drei Personen bei Löschversuchen Rauchvergiftung zu. Zudem erlitt eine weitere Person leichte Verbrennungen. Alle wurden in die umliegenden Krankenhäuser gebracht und dort behandelt.



Die Feuerwehr Puchheim-Bahnhof war mehr als sechs Stunden mit der Bekämpfung des Feuers beschäftigt, wobei Hilfe aus Gröbenzell, Puchheim-Ort und Olching nachgefordert wurde. Zur Bekämpfung des Brandes musste die Dachhaut auf beiden Gebäudeseiten vollständig geöffnet werden, wie die Feuerwehr berichtete. Im weiteren Verlauf wurde die brennende Faserverbund-Isolierung komplett entfernt und abgelöscht.



Der Ersthelfer aus Puchheim will nun Geld aus seiner Weihnachtskasse an die Opfer des Brandes spenden und hofft, dass es andere ihm gleichtun. „Niemand hat es verdient kurz vor dem Weihnachtsfest sein Haus an die Flammen zu verlieren.“



Meldung der Polizei vom Montagvormittag

Am Sonntag geriet in Puchheim ein Gartenhaus in Brand. Da die Flammen auch auf das benachbarte Wohnhaus übergriffen, entstand laut Polizei enormer Sachschaden. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen aufgenommen.

Gegen 18.49 Uhr teilte eine Zeugin der Einsatzleitstelle den Brand eines Geräteschuppens im Garten eines Anwesens im Gröbenbachweg mit. Drei Personen zogen sich beim Versuch, das Feuer zu löschen, eine Rauchgasvergiftung zu. Zudem erlitt eine weitere Person leichte Verbrennungen, berichtet die Kripo. Alle wurden in die umliegenden Krankenhäuser gebracht und dort behandelt. Die Flammen griffen auf das angrenzende Wohnhaus über, beschädigten die Hausfassade und zerstörten fast den kompletten Dachstuhl. Die Feuerwehren Puchheim, Gröbenzell und Olching waren für die Löscharbeiten mit einem Großaufgebot vor Ort. Der entstandene Sachschaden wird ersten Schätzungen zufolge mit einem niedrigen sechs-stelligen Betrag beziffert, also über 100 000 Euro. Die Ermittler der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck haben die Ermittlungen zur noch unklaren Brandursache aufgenommen und werden im Laufe des heutigen Tages den Brandort begutachten. Auf vorsätzliche Brandstiftung ergaben sich bisher keine Hinweise, so die Kripo.

Das war die Erstmeldung vom Sonntagabend

Am Sonntagabend ist in Puchheim am Gröbenbachweg ein Gartenhaus in Brand geraten. Die Flammen griffen auf ein benachbartes Wohnhaus über. Feuerwehr und Rettungskräfte sind vor Ort.

Die Feuerwehr Puchheim-Bahnhof erhält Unterstützung von den Kollegen aus Puchheim-Ort, Gröbenzell und Olching. Auch der Rettungsdienst ist vor Ort. Möglicherweise sind nach ersten Erkenntnissen der Feuerwehr zwei Personen leicht verletzt worden. (Ausführlicher Bericht folgt)

