Feuer in Hochhaus: 70 Menschen eingeschlossen - Kripo sucht Brandstifter

Am Samstag sind in einem Hochhaus in Puchheim Kinderwägen angezündet worden. 70 Bewohner konnten das Gebäude nicht mehr verlassen.

Puchheim – Am Samstag sind in einem Hochhaus in Puchheim Kinderwägen angezündet worden. Das Treppenhaus war so verraucht, dass die mehr als 70 Bewohner das Gebäude nicht mehr verlassen konnten. Sie mussten in ihren Wohnungen oder auf dem Balkon ausharren. Nun wird der Brandstifter gejagt – vielleicht ein Wiederholungstäter.

Brand an der Kennedystraße: Der Alarm geht um 7.26 Uhr bei der Feuerwehr Puchheim-Bahnhof ein. Die Einsatzkräfte sind schnell vor Ort, es kommt noch Verstärkung aus Puchheim-Ort, Germering und Eichenau. Der Brandort im Keller ist schnell gefunden: Dort stehen ein paar Kinderwägen unter Feuer. Die Flammen sind rasch gelöscht, doch das eigentliche Problem bleibt: Das Treppenhaus ist vom Keller bis zum obersten Stockwerk offen und wirkt wie ein Kamin. Der Rauch ist rasend schnell nach oben gezogen und hat das ganze Haus verraucht.

+ Feuer in Hochaus - Feuerwehr muss 70 Bewohner retten. Ein Bild vom Einsatzort. © Feuerwehr Puchheim-Bahnhof Zu diesem Zeitpunkt befinden sich rund 70 Bewohner in dem Hochhaus. Sie können nicht evakuiert werden, der Weg nach draußen ist durch den Rauch im Treppenhaus versperrt. Die Feuerwehrler – rund 75 Einsatzkräfte sind schließlich vor Ort, dazu Rettungsdienst und Polizei – sagen den Bewohnern, dass sie in ihrer Wohnung warten müssen. Oder eben in der frischen Luft auf dem Balkon.

„Anfangs war die Situation brenzlig“, sagt ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord. Dass niemand eine Rauchvergiftung erlitten habe, sei dem schnellen Eingreifen der Feuerwehr zu verdanken. „Wenn das Feuer nichts so schnell aus gewesen wäre, wäre die Situation mit 70 Leuten in einem Hochhaus sehr schwierig geworden.“

Für die Bewohner ist das Warten wahrscheinlich bedrückend. Denn nur ein paar Wochen zuvor ist bei einem Feuer in einem Hochhaus an der nahen Adenauerstraße eine Fünfjährige gestorben. Auch damals müssen einige Bewohner in ihrer Wohnung oder auf dem Balkon ausharren.

+ Feuer in Hochaus - Feuerwehr muss 70 Bewohner retten. Ein Bild vom Einsatzort. © Feuerwehr Puchheim-Bahnhof Jetzt, beim Brand an der Kennedystraße, geht die Sache glimpflich aus. Die Helfer belüften nach dem Löschen das ganze Haus und messen die Kohlenmonoxid-Werte auch in den Wohnungen. Zeitgleich kümmern sich Rettungsdienstler um die Bewohner. Bei einigen werden Atemwegsreizungen festgestellt. Drei haben starken Husten durch den Rauch. Doch alle können ambulant behandelt werden, niemand muss ins Krankenhaus. Gegen 10 Uhr ist der Einsatz beendet.

Am Gebäude entsteht nach erster Einschätzung ein Schaden von etwa 80.000 Euro. Die Brandfahnder der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck suchen jetzt nach Spuren. Sie müssen herausfinden, mit was die Kinderwägen angezündet wurden. Das ist vor allem deshalb wichtig, weil es in diesem Hochhaus schon einmal nach einer Brandstiftung zu einem Feuer gekommen war: im April 2018. Damals wurden ebenfalls Kinderwägen angezündet, allerdings standen sie in einem der oberen Stockwerke.

