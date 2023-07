Polizei prüft Brand-Serie: Treibt ein Feuerteufel sein Unwesen?

Von: Kathrin Böhmer

Der Wertstoffhof wurde total vernichtet. © mm

Immer wieder im Sommer passiert es: In Puchheim ist eine auffällige Reihung von Bränden zu beobachten. Das sieht auch die Polizei mittlerweile so und überprüft, ob ein Feuerteufel sein Unwesen treibt. Für eine Familie ist das Ergebnis existenziell wichtig.

Puchheim – Von dem kleinen Wertstoffhof beim Rathaus in Puchheim ist nicht mehr viel übrig. Es ist nur wenige Wochen her, da gingen die Container lichterloh in Flammen auf. Am nächsten Tag war nur noch ein Bild der völligen Zerstörung zu sehen.

Es ist nicht der erste Brand: „Über zehn Fälle dieser Art werden in Puchheim geprüft“, wie eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord in Ingolstadt bestätigt. Man will nicht von einem Feuerteufel sprechen, noch nicht. „Aber es gibt eine sehr auffällige Häufung, vor allem in den Sommermonaten.“ Ob die alle zusammenhängen und auf einen Verursacher zurückzuführen sind? Das muss ermittelt werden.

„Man kann nicht immer von Brandstiftung ausgehen“, erklärt die Polizei-Sprecherin weiter. Zuletzt geriet eine Papiertonne auf einem Parkplatz am Aubinger Weg in Brand und verursachte einen Schaden von rund 20 000 Euro, weil die Flammen auf einen Carport und eine Ladestation für E-Fahrzeuge übergriffen. Laut Polizei könnte hier Fahrlässigkeit die Ursache sein, zum Beispiel durch glühende Zigarettenkippen.

Für eine Familie in Puchheim ist die Nachricht, dass möglicherweise ein Feuerteufel sein Unwesen treibt, besonders bedeutend. Die Zerullas wohnen direkt neben einem kleinen Wertstoffhof an der Nordendstraße. Seit dieser im April 2022 abgefackelt ist, ist er geschlossen. Die Hecke der Familie ist immer noch zerstört. Auch im Garten waren Spuren des Brandes zu sehen.

Carsten Zerulla kämpft derzeit dafür, nicht auf dem Schaden von 12 000 Euro, den keine Versicherung trägt, sitzen zu bleiben. Und dass der Wertstoffhof endgültig geschlossen wird. Kürzlich gab es den ersten Gerichtstermin in München. Entschieden wurde nur, dass das Verfahren aufgesplittet wird: in Schadenersatz und Schließung/Verlegung der Müll-Sammelstelle.

Zerulla moniert, dass die Brände teilweise nicht öffentlich gemacht werden und er so als „Wutbürger“ dargestellt wird, obwohl es eine reale Gefahr gebe. Zerulla ist frustriert: „Seit eineinhalb Jahren wird unser Schaden kleingeredet und die Schuld abgewiesen.“

Der Familienvater befürchtet, dass das Risiko sehr hoch ist, dass der kleine Wertstoffhof erneut lichterloh brennt. Und sollte ein Feuerteufel tatsächlich sein Unwesen treiben, sei dies ein entscheidender Punkt im Laufe des Gerichtsverfahrens. Aber auch hier ist derzeit noch Geduld gefragt. Bis es wieder brennt.

