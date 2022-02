Katze steckt zwischen zwei Garagen fest: Feuerwehr muss sie mitten in der Nacht herausmeißeln

Von: Thomas Benedikt

Die Katze war in dem Spalt gefangen. © FFW Puchheim

Zu einem tierischen Rettungseinsatz musste die Freiwillige Feuerwehr Puchheim-Bahnhof in der Nacht auf Samstag ausrücken.

Puchheim - In der Bürgermeister-Müller-Straße steckte eine Katze in einem sieben Zentimeter breiten Spalt zwischen zwei Garagen fest. Erste Versuche der Einsatzkräfte, das Tier aus seiner misslichen Lage zu befreien, scheiterten laut Feuerwehr . Am Ende mussten sie mit einem elektrischen Meißel vorsichtig Teile der Garagenwand abtragen, um die Katze zu retten.

Katze steckt zwischen zwei Garagen fest - Feuerwehr rückt an

Weil das Tier in einem sehr schlechten Zustand war und zu der fortgeschrittenen Stunde gegen Mitternacht kein Tierarzt erreicht werden konnte, brachten die Feuerwehrleute, die Katze in eine nahe gelegene Tierklinik. Mittlerweile hat sich das Tier und ist zurück bei seinen Besitzern.

