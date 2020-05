„Puchheim for Future“: Klimawache am Bahnhof

Um dem Klimaschutz wieder mehr Aufmerksamkeit zukommen zu lassen, ruft „Puchheim for Future“ zur nächsten „Klimawache“auf.

Puchheim - Sie findet am Freitag, 29. Mai, von 17 bis 18 Uhr am S-Bahnhof Nord statt. Den Initiatoren zufolge hat das Thema Corona in den letzten Wochen verständlicherweise Schlagzeilen und Gedanken der Menschen besetzt. Aber die Klimakrise gehe weiter. Dass eine Katastrophe nicht im nächsten Jahr, sondern vielleicht in 30 oder 50 Jahren drohe, bedeute nicht, dass man die Hände noch in den Schoß legen könne. Jetzt sei ein später, aber vielleicht günstiger Zeitpunkt, endlich konsequenter für den Klimaschutz zu agieren – politisch und individuell. Die kleine Verschnaufpause fürs Klima durch die Beschränkungen der CoronaKrise sei ein guter Ansatzpunkt, jetzt politisch nur noch zukunftsfähige Aktivitäten zu fördern sowie persönlich das eigene Verhalten klimafreundlich zu gestalten.