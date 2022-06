Forellen qualvoll verendet? Rätsel um Fischsterben

Von: Kathrin Böhmer

Der Weiher liegt an einem beliebten Spazierweg. Immer wieder landen dort Dinge, die da eigentlich nicht hingehören. Der Bauhof der Stadt räumt dann auf. © Weber

Ein kleiner Weiher in Puchheim schlägt große Wellen: Denn hier sollen Forellen qualvoll verendet sein, vom großen Fischsterben an dem Gewässer an der Ringpromenade ist sogar die Rede.

Puchheim – Zumindest steht all dies in einer anonymen Zeitungsanzeige, die im sozialen Netzwerk Facebook kursiert.

Überschrieben ist die Annonce plakativ mit „Achtung Puchheimer“. Ein Kontakt ist nicht angegeben. Die Vorwürfe sind dafür umso heftiger. Unbekannte sollen zwei alte Fünf-Liter-Plastikkanister (mit unbekanntem Inhalt) entsorgt und damit die teuren Fische getötet haben. Der Schaden belaufe sich auf rund 500 Euro, heißt es. Auch Hundebesitzer werden gebeten, ihre Tiere nicht so nah ans Wasser zu lassen.

Wer diese alarmierende Annonce geschaltet hat, ist nicht bekannt. Auch nicht den Vertretern der Stadt Puchheim, der das Grundstück hinter dem Rathaus gehört, auf dem sich der Weiher befindet. Aber Vize-Bürgermeister Manfred Sengl ist zumindest die Problematik nicht neu. Er spricht jedoch klar von „Dramatisierung“.

„Es sind schon Fische gestorben, aber nach unseren Kenntnissen gab es keine Massen“, erklärt Sengl auf Tagblatt-Anfrage. Der Polizei in Germering sind in den vergangenen Wochen ebenso keine derartigen Vorfälle auf dem Areal bekannt.

Fotos von verendeten Fischen

Das kleine Gewässer hinter dem Rathaus ist bereits seit einiger Zeit als Fischweiher an einen Privatmann verpachtet. Dieser hatte Ende Mai Fotos von verendeten Fischen an die Stadtverwaltung geschickt. Der Pächter sagte außerdem, er hätte Kanister an der Stelle gefunden. Sengl weiß, dass in dem Weiher an einem beliebten Spazierweg immer wieder Dinge landen, die dort nicht hingehören, wie zum Beispiel Fahrräder, aber auch Äste nach einem Sturm.

Pächter will von Stadt Schadenersatz

Der Bauhof pflegt das Areal aber eigentlich regelmäßig. Wie Sengl weiter berichtet, hatte sich der Pächter erkundigt, ob die Stadt möglicherweise für den finanziellen Schaden aufkommen könnte, zum Beispiel durch eine Versicherung. „Wir haben das geprüft, aber es gibt keinen derartigen Versicherungsschutz“, erklärt der Vize-Bürgermeister, selbst Grünen-Stadtrat. Sengl bezweifelt zudem, dass der Mini-Grundwasser-See generell geeignet für Forellen sei. „Der Weiher hat keinen gescheiten Zufluss. Es ist kein besonders toller Fischweiher.“ Ginge es nach Sengl, würde das Gewässer nach Ablauf des Vertrages gar nicht mehr als Fischweiher verpachtet.

