Freiluft-Lehrpfad erklärt Europa-Politik

Haben den Europäischen Werte-Wanderweg eröffnet: Ute Hartenberger und Puchheims Bürgermeister Norbert Seidl. © mm

Ist die Europäische Union demokratisch? Wie setzt sie sich in der Welt für Grundrechte ein?

Puchheim – Wie kommt dem Bürger die Bindung der europäischen Politiken an die im EU-Vertrag festgeschriebenen Werte zugute? Diese und weitere Fragen beantworten acht Schautafeln in Puchheim-Bahnhof. Bürgermeister Norbert Seidl ließ sich von Ute Hartenberger, Landesgeschäftsführerin der Europa-Union, die Inhalte und Ziele des Outdoor-Lehrpfads erläutern. Dieser steht noch bis zum 24. März in der Grünanlage Oberen Lagerstraße/Tannenstraße.

„Es ist ein niedrigschwelliges Informationsangebot, eine Art politische Bildung to go, bei der jeder selber entscheiden kann, ob und wie intensiv er sich mit dem Thema ’Werte der EU’ beschäftigen möchte“, erklärt Ute Hartenberger.

Die Ausstellung tourt seit 2021 durch bayerische Gemeinden. Puchheim ist der neunte Standort. Durch den Krieg in der Ukraine habe das Thema noch einmal eine völlig neue Relevanz erhalten, so Hartenberger: „Jetzt müssen wir uns fragen, wie wir es als Europäer mit diesen Werten halten, wenn sie in einem europäischen Nicht-EU-Staat massiv angegriffen werden.“