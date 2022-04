Friedensmarsch: Kritik an Gymnasium

Teilen

Aufruf zum Frieden: Eine Schulgemeinschaft bildete das Peace-Zeichen. © Beispielfoto: mm

Vor dem Friedenszug an diesem Freitag von Realschule, Gymnasium und Mittelschule in Puchheim hat es einen Missklang gegeben.

Puchheim – .Ein Schülervater des Gymnasiums beschwerte sich öffentlich, dass die Meinungsfreiheit der demonstrierenden Kinder und Jugendlichen eingeschränkt werde.

Die Parole „No war!“ (kein Krieg) auf einem selbst gemalten Plakat soll von einer Kunstlehrerin überklebt worden sein. Zudem sei mit Konsequenzen gedroht worden, falls Texte gegen Russland oder Putin auftauchen sollten. Die Schulleitung weist die Vorwürfe zurück, will aber auch nicht beantworten, welche eventuellen Aussagen bei der Demo unerwünscht wären. „Wer ein Plakat gestalten will, kann das tun“, sagt Direktorin Monika Christoph.

Sie wirft dem Vater vor, sich an die Öffentlichkeit gewandt zu haben, statt den persönlichen Kontakt zu suchen. Ihr Kollege Herbert Glauz, Chef der benachbarten Realschule, spricht von über 4000 Vätern und Müttern an den drei Schulen, von denen keinerlei derartige Rückmeldungen gekommen seien wie von dem anonym gebliebenen Vater. Beide betonen aber, dass es bei dem Protestzug in der Tat für etwas – den Frieden – gehe und nicht darum, gegen jemand Stellung zu beziehen.

Auch nicht gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin. „Wir zeigen nicht mit den Fingern auf jemand und sagen ‘du bist der Böse’“, formuliert es Glauz. Christoph spricht davon, dass man „letztendlich einen Standpunkt von Neutralität“ beziehen wolle, wenngleich man sich natürlich völlig bewusst sei, dass der russische Staatschef der Aggressor sei: „Die einzige Perspektive, die wir einnehmen wollen, ist, wie wichtig der Frieden ist.“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Dass der Ukraine-Krieg bis in die Schulfamilien hinein für Unfrieden gesorgt hat oder eben das zu befürchten stehe, glauben die Schulleiter nicht. Dafür gebe es keine Anzeichen, sagt Christoph, zu deren Gymnasium auch einige russische Schüler gehören.

Es gehe aber auch darum, Konflikte „gar nicht erst aufkommen zu lassen“. Kollege Glauz, der Klassen mit russischen und ukrainischen Jugendlichen hat, hält seine Schüler in ihrem Alter noch für „relativ unpolitisch“. Aber man versuche auch, aggressive Stimmung gegen Russland oder Russen zu verhindern.

Bürgermeister Norbert Seidl, der die Schirmherrschaft für den Friedenszug übernommen hat, findet, dass eine weiterführende Schule durchaus politisch Position beziehen dürfe: „Frieden erreichen zu wollen, ohne die zu nennen, die Unfrieden bringen, geht an der Ehrlichkeit vorbei.“ Man müsse auch sagen dürfen, gegen was man sei.

In Puchheim leben ungefähr 60 russische Staatsbürger. Schon vor Kriegsausbruch waren 73 Ukrainer ansässig. Seitdem haben weitere 105 ihrer Landsleute in der Stadt Zuflucht gefunden. (op)

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.