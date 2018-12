Fünfjährige stirbt bei Wohnungsbrand in Puchheim - Ursache noch unklar

Bei einem Wohnungsbrand am Montagnachmittag in Puchheim ist ein Mädchen (5) gestorben. Die Kripo ermittelt die genauen Umstände.

Puchheim - Der Brand brach gegen 13.30 in einer Wohnung im achten Stock eines Mehrfamilienhauses an der Puchheimer Adenauerstraße aus. Die meisten Bewohner konnten sich selbstständig aus dem Gebäude retten, wie ein Sprecher der Kripo am frühen Abend auf Nachfrage sagte.

Eine Fünfjährige konnte die brennende Wohnung nicht mehr verlassen, sie wurde von der Feuerwehr leblos geborgen. Sofort eingeleitete Reanimationsmaßnahmen konnten das Mädchen nicht mehr retten.

Der Vater der Fünfjährigen habe noch versucht, das Mädchen aus der Wohnung zu holen, was aber nicht gelang. Der Mann habe Rauchgasvergiftungen erlitten, er wird derzeit in einem Krankenhaus behandelt. Der Feuerwehr gelang es, das Feuer in der Wohnung unter Kontrolle zu bringen, bevor sich dieses weiter ausbreiten konnte.

Infolge des Brandes kam es zu einem Großeinsatz verschiedener Rettungskräfte und Feuerwehren. Auch ein Hubschrauber war im Einsatz. Die Ursache für den Brand sei im Moment noch unklar, sagte der Polizeisprecher. Weiteres müssten nun die Ermittlungen ergeben.

