„Sympathisch, aber nein“: Puchheim lehnt Tempo-30-Herzen ab

Der Entwicklungsausschuss des Stadtrats lehnte ein vorgeschlagenes Versuchsprojekt mit großer Mehrheit ab. (Symbolbild) © Paul Zinken / dpa

Die Smileys machen es vor: Manchmal animieren auch freundliche Hinweise Autofahrer, den Fuß vom Gas zu nehmen. Die Puchheimer Grünen hätten dazu einige Ideen, wie Herzen auf der Straße. Doch das wurde – ganz freundlich – abgelehnt.

Puchheim – Ein auf die Straße gemaltes buntes Herzchen mit der Inschrift 30 oder auch Schilder mit dem Appell, freiwillig etwas langsamer zu fahren, wird es in Puchheim nicht geben. Der Entwicklungsausschuss des Stadtrats lehnte dieses von Hans Knürr (Grüne) vorgeschlagene Versuchsprojekt jetzt mit großer Mehrheit ab. Die Idee wurde zwar ehrenhaft, nett oder sympathisch genannt, sei aber leider aus rechtlichen Gründen nicht machbar, so die von der Mehrheit übernommene Einschätzung der Stadtverwaltung.

Seit vergangenem November gehört Puchheim zu einer inzwischen 200 Unterstützer umfassenden Städteinitiative. Diese will den Gesetzgeber drängen, den Kommunen die Festsetzung eigener innerörtlicher Höchstgeschwindigkeiten – in der Regel 30 Stundenkilometer – zu erlauben. Da der Bund für eine solche Regelung aber wohl noch Jahre brauchen werde und „um ein Zeichen zu setzen, dass nicht nur geredet wird“, wollte Knürr den Autofahrern auf herzliche Weise nahelegen, den Fuß vom Gas zu nehmen. Schließlich gebe es – etwa in Baden-Württemberg – bereits mehrere Projekte dieser Art, und die Entscheidungsfreiheit der Kommune für eine eigene Temporegelung liege offenbar in einer Art rechtlichen Grauzone.

Dem sei mitnichten so, befand das städtische Ordnungsamt in seiner Vorlage. Herzen auf der Straße oder Schilder mit der Bitte um Geschwindigkeitsdrosselung seien keine amtlichen Verkehrszeichen. Sie könnten aber mit ihnen verwechselt werden und deren Wirkung sogar beeinträchtigen, weil sie zu Verunsicherung bei einigen Fahrern führen könnten.

Ziel der Straßenverkehrsordnung (StVO) sei außerdem eine sparsame Verwendung von Verkehrszeichen, also das Gegenteil von einem Schilderwald. Und schließlich ist ebenso geregelt, dass ohne triftigen Grund auch nicht so langsam gefahren werden darf, dass der Verkehrsfluss behindert wird. Würden jetzt einige freiwillig 30 fahren, andere aber auf ihrem Recht auf 50 beharren, seien Konflikte und sogar neue Gefahrensituationen vorprogrammiert. Dem Antragsteller wurde abschließend nahegelegt, „sich mit der StVO auseinanderzusetzen“.

Mal an einem Kindergarten oder einer Schule entlang Tempo 30 zu verordnen sei etwas anderes, als die Geschwindigkeit auf fast sechs Kilometer von Puchheims Wegenetz zu reduzieren, meinte Bürgermeister Norbert Seidl (SPD). Knürr hatte unter anderem Allinger, Lager- und Lochhauser Straße für seinen Modellversuch vorgeschlagen.

Meist sei auf diesen Straßen sowieso nicht mehr als Tempo 30 möglich, fand Michaela von Hagen (FW), die zudem zumindest die Radler durch eine solche Regelung nicht für besser geschützt hielt: „Auch wenn die Autos langsamer sind, sind es noch genau so viele und die sind genau so nahe.“

Nur Jürgen Honold (ubp) wunderte sich, dass man andernorts, etwa in München, überall auf 30er-Straßen stoße, und warum etwa für einen viel befahrenen Schulweg wie die Allinger Straße keine Ausnahme möglich sein sollte. Selbst am Seniorenheim lehne das Landratsamt ein reduziertes Tempo ab, erläuterte Seidl. Und die Stadt München sei eben ihre eigene Straßenverkehrsbehörde. Außer den Grünen stimmte schließlich nur Karin Kamleiter (CSU) für den Antrag. Olf Paschen