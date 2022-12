Vom Flugfeld bis zum Russenfriedhof: Neues Buch beleuchtet die Geschichte Puchheims

Von: Kathrin Böhmer

Teilen

Das Buch über den Geschichtspfad entstand in Kooperation mit dem Tagblatt. © mm

Pünktlich vor Weihnachten hat der Heimatpflegeverein „D’Buachhamer“ ein ganz besonderes Buch herausgegeben.

Puchheim-Ort – Der Leser kann durch die Vergangenheit der Stadt reisen und sich über die wichtigsten Stationen informieren, von Flugfeld bis Russenfriedhof. Die Idee kam durch den Puchheimer Geschichtspfad auf – und durch eine Serie im Tagblatt.

Südlich von Puchheim-Ort thront der Parsberg 20 bis 30 Meter über den umliegenden Ebenen. Er allein erzählt die Geschichte von Millionen von Jahren und Zeiten, in denen Nashörner, Elefanten, Krokodile und Mammuts hier lebten. Der Untergrund von damals tritt heute nur noch an wenigen Stellen wie dem Osthang oder der Aubinger Lohe zutage. Denn Gletscherabflüsse vom Ammersee und Starnberger See trugen Schutt, Schotter und Kies nach Puchheim. So entstand die Münchner Schotterebene – und ein hervorragender Filter für das Trinkwasser.

Serie lief zunächst im Tagblatt

Das ist eine der ältesten Geschichten, die die 22 Puchheimer Tafeln im gesamten Stadtgebiet erzählen. Und die es jetzt auch in Buchform gibt, sodass man sie in der warmen Stube nachlesen kann. Der Verein „D’Buachhamer“ hat das 160 Seiten umfassende Werk zusammen mit Tagblatt-Mitarbeiter Andreas Schwarzbauer herausgegeben.

Schwarzbauer hatte damals von der Eröffnung des Puchheimer Geschichtspfads berichtet. Initiiert hatte diesen Johann Aichner, der ehemalige langjährige, nun Ehrenvorsitzende des Vereins. In Kooperation mit dem Tagblatt entstand eine Serie: Über das Jahr 2021 erschienen immer wieder Artikel, die auf den Geschichtstafeln basierten. Dann kam die Idee auf: Warum nicht aus den Artikeln ein Buch machen?

Wahre Teamarbeit

„Wir fanden toll, wie Herr Schwarzbauer das dargestellt und noch zusätzlich recherchiert hat“, erklärt die aktuelle Vorsitzende Marianne Schuon. Und die Buachhamer fackeln nicht lange, wenn sie ein Projekt angehen: Nach einem Dreivierteljahr war das Werk druckreif. Kräftig geholfen haben Alexandra Kornacher (Tafelgestaltung), Hannelore Keil (Redaktion) und Erich Rosner (Gesamtgestaltung). Zu den Autoren der Tafeltexte zählt außerdem Erich Hage. „Es war also wahre Teamarbeit“, lobt Schuon.

Die Geschichte der Heimat zu erzählen, das ist für die Ortlerin, die seit 30 Jahren hier lebt, aus mehreren Gründen wichtig. „Es trägt viel zu der Identifikation bei.“ Sie mache immer wieder die Erfahrung, dass Menschen, die gerade erst hergezogen sind, überrascht sind von dem, was hier geschichtlich geboten war.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Die Buachhamer bieten deshalb auch Führungen an. Zu Schuons Lieblingsstationen, wenn man sie denn so nennen will, gehört die Tafel über das Flugfeld. Der erste zivile Flugplatz Süddeutschlands entstand 1910 in Puchheim. „Es ist einfach faszinierend, wie konträr die Entwicklung hier war.“ Einst aufstrebend mit spektakulären Darbietungen eines französischen Kunstfliegers und zehntausenden Zuschauern. Und dann folgte ein sehr dunkles Kapitel: Mit Ausbruch des Ersten Weltkriegs schlossen alle privaten Flugplätze. Stattdessen wurde auf dem Gelände ein riesiges Kriegsgefangenlager errichtet, an das jetzt noch der Name Lagerstraße erinnert. Heute ist auf dem ehemaligen Gelände der Stadtteil mit den Bürgermeister-Straßen, Sportzentrum, Schulen und Volksfestplatz.

Bücher gehen weg wie warme Semmeln

„Sehr spannend“ findet Schuon dieses Kapitel, ebenso wie das der Hausmullfabrik, die am 1. Juli 1898 in Betrieb ging. „Quasi eines der ersten Recyclingwerke überhaupt“, sagt die Buachhamer-Vorsitzende. Und so makaber es klingt: Puchheim hat sein Wachstum auch dem Münchner Müll zu verdanken.

Es gibt also jede Menge nachzulesen, für die gut Informierten vielleicht das ein oder andere überraschende Detail, für die Geschichtseinsteiger einen guten Überblick über die Heimatgeschichte. Das Interesse scheint groß. 750 Exemplare wurden für die Erstauflage bestellt. In der Buchhandlung Bräunling an der Lochhauser Straße gehen diese schon weg wie warme Semmeln: Die Chefin hat schon nachbestellt.

Die Buachhamer widmen sich derweil schon dem nächsten Projekt. 2024 soll mit der Stadt zusammen das Jubiläum des Bahnhofsgebäudes gefeiert werden. Das wird 125 Jahre alt. Und Schuon verspricht die eine oder andere Attraktion, und natürlich: ganz viel lebendige Vergangenheit.

Das Buch

erhält man für 19 Euro bei der Buchhandlung Bräunling an der Lochhauser Straße in Puchheim und über den Verein „D’Buachhamer“. Infos auf www.buachhamer.de.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.