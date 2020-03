Gierige Geldbetrüger kommen noch gut weg

3200 Euro hat ein Puchheimer vor vier Jahren einem Münchner Ehepaar in zwei Teilbeträgen geliehen. Zwei Darlehen, die das Ehepaar dem Puchheimer dann aber nicht wie vereinbart zurückgezahlt hat.

Puchheim – Für die beiden Münchner hatte dies nun Folgen. Am Brucker Amtsgericht wurden sie wegen gemeinschaftlichen Betrugs verurteilt. Der 55-Jährige muss eine Geldstrafe von 2250 Euro (90 Tagessätze zu je 25 Euro) bezahlen. Seine ein Jahr jüngere Ehefrau wurde zu einer achtmonatigen Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt – die Bewährungszeit aber wurde auf vier Jahre festgesetzt.

Grund des harten Urteils für die 54-Jährige: Sie steht unter offener und einschlägiger Bewährung. 2015 war die Frau schon einmal wegen Betrugs verurteilt worden. Auch damals hatte sie sich Geld geliehen, es waren ebenfalls 17 000 Euro, die sie ebenfalls nicht wie vereinbart zurückgezahlt hatte.

Das Puchheimer Opfer des jetzt verhandelten Betrugs war zwar zur Verhandlung geladen worden, aber nicht erschienen. Er hatte kein Strafverfolgungsinteresse mehr. Ende vergangenen Jahres hatte er sein Darlehen nämlich doch noch zurückbekommen, auch seine Anwaltskosten waren von den Angeklagten bezahlt worden.

Die Rechtsanwältin der Angeklagten erläuterte, warum der Puchheimer den Angeklagten vertraut hatte. Ihm war vermittelt worden, die beiden seien superreich. Der 55-Jährige hatte nämlich damals in eine Diamantenmine in Südafrika investiert und erhoffte sich daraus einen Millionengewinn.

„Er war etwas gierig“, kommentierte die Anwältin seiner Ehefrau. In Erwartung der Millionen hatte er sich damals in Obermenzing ein Haus für 1,8 Millionen Euro gekauft. Doch der Gewinn stellte sich nie ein, das Haus konnte nicht bezahlt werden. Stattdessen „ging es ihnen hinten und vorne nass rein“, so die Rechtsanwältin.

Mittlerweile hat sich die Situation des Paares wieder gefestigt. Die 54-Jährige arbeitet Vollzeit in der Altenpflege. So konnte sie dem Puchheimer auch die Schulden zurückzahlen.

Viel Geld steht dem Paar aber nicht zur Verfügung. Ihr Ehemann sitzt nämlich schwerbehindert im Rollstuhl und kann nicht arbeiten, erhält aber eine Rente. Da das Geld des Paares „knapp bemessen ist“, so der Richter, legte er der 54-Jährigen auch nicht eine von der Staatsanwältin beantragte Geldauflage auf. Denn bereits die Geldstrafe für ihren Ehemann belaste die Familienkasse. Auch von Sozialstunden nahm er Abstand, denn die 54-Jährige sei bereits beruflich in der Pflege tätig und pflege ihren Ehemann. Eines machte der Richter der Angeklagten klar: Sollte sie noch einmal betrügen, werde sie ins Gefängnis gehen. sus