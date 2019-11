Graffiti verursachen tausende Euro Schaden

Graffiti-Sprayer waren offenbar auf farbenfroher Tour durch Puchheim unterwegs.

Puchheim - In der vergangenen Woche sprühten sie in der Moosstraße, Friedenstraße, Nordendstraße und Watzmannstraße Schriftzüge auf. Dabei entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Die Polizei fand insbesondere die Tags „Ink“ und „Tsonk“ in roter beziehungsweiser orangener Farbe sowie diverse Smileys (lächelnde Gesichter) auf unterschiedlichen Untergründen. Darunter befanden sich zum Beispiel Transformationshäuschen, Stromkästen, Mülleimer und Straßenschilder sowie die Plane eines Bauzaunes. Auf eine Mauer in der Friedensstraße wurde der Schriftzug „Assoziale Nichts-Könner“ in Orange gesprüht.

Die Polizei geht aufgrund der Farbe und des Schriftbildes davon aus, dass es sich um mindestens zwei Täter handeln muss. Diese kommen höchstwahrscheinlich auch aus der direkten Umgebung, da bereits 2017 und 2018 ähnliche Tags in Puchheim zu finden waren. Bislang haben sich acht unterschiedliche Geschädigte gemeldet. Die Polizei sucht nun Zeugen. Wer etwas gesehen hat (insbesondere in der Nacht auf 21. November), soll sich unter Telefon (089) 8 94 15 71 10 melden.

