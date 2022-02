Auch mit Hilfe von Greifvögeln: So sollen Saatkrähen vertrieben werden

Von: Kathrin Böhmer

Ab ins Wäldchen: Saatkrähen in Puchheim. © Stadt Puchheim

Die Saatkrähen auf Puchheimer Flur sind bereits seit Jahren ein Problem. Die Tiere stehen unter Schutz und vermehren sich rasant.

Puchheim – Mittlerweile sind auch die Nachbarkommunen betroffen. Geplant ist ein gemeinsames Vorgehen, damit die Vögel nicht zur dauerhaften Plage werden. Anwohner klagen etwa über Lärm und Dreck.

Die Stadt Puchheim teilt nun mit, wie die aktuellen sogenannten Vergrämungsmaßnahmen aussehen. Diese werden im Vorfeld von der Regierung von Oberbayern genehmigt. Auch in diesem Jahr werden Greifvögel in den Randbereichen der Hauptkolonie und am Schopflachwäldchen sowie zur Verhinderung von Splitterbereichen eingesetzt.

Wo sind mehrere Nester?

Damit die Maßnahmen jedoch erfolgreich sind, braucht es auch die Unterstützung der Bürger. Das Rathaus bittet um Informationen über Stellen, an denen mehrere Krähennester gebaut werden. Einzelnester sind laut Stadt unproblematisch, da es sich dabei in der Regel um die Nester von Rabenkrähen handelt, die nicht in Kolonien brüten. Absolutes Tabu ist es, die Tiere zu füttern. Das bedeutet: Man sollte auch beim Füttern von Vögeln grundsätzlich darauf achten, nicht unbeabsichtigt Krähen anzulocken.

Allmähliche Vergrämung

Langfristiges Ziel der Stadt sei die allmähliche Vergrämung der problematischen Hauptkolonie am Schopflachwäldchen- beziehungsweise friedhof in siedlungsfernere Bereiche. Um hierfür eine Genehmigung zu erhalten, sei jedoch die Etablierung und der Schutz einer solchen Neuansiedlung Voraussetzung. Sollten sich Saatkrähen in unproblematischen Bereichen zum Brüten niederlassen, dürfen sie dort auf keinen Fall gestört werden, heißt es.

Die erste Saatkrähenbrutkolonie wurde im Jahr 2008 im Schopflachfriedhof entdeckt. Die Maßnahmen, um die Tiere zum Umzug zu bewegen, waren mittel erfolgreich: Wie sich nun bei der Debatte in anderen Kommunen herausstellte, hat sich im zehn Kilometer Radius um Puchheim der Bestand versiebenfacht. gar

