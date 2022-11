„In dieser Dimension noch nie erlebt“: Entsetzen über massiven Kahlschlag

Von: Kathrin Böhmer

Teilen

Massiver Kahlschlag: Bauarbeiter fällten etliche Bäume auf dieser Fläche an der Nordendstraße in Puchheim. © mm

Auf einem großen, unbebauten Grundstück zwischen Puchheim und Gröbenzell wurden etliche Bäume gefällt. Dabei ist die Fläche noch nicht einmal Bauerwartungsland.

Puchheim/Gröbenzell – Im Rathaus ist man entsetzt – aber machtlos. Auch die Anwohner sind fassungslos.

Alexander Schmidt wohnt seit 2008 an der Nordendstraße – direkt an der Grenze von Gröbenzell und Puchheim. Doch was jetzt in der Nachbarschaft auf Puchheimer Flur geschieht, macht ihn fassungslos. „Ich finde das entsetzlich“, sagt er. Deshalb wendete er sich ans Tagblatt. Er und andere Anwohner hatten in den vergangenen Tagen beobachtet, dass Bauarbeiter auf einem unbebauten, riesigen Grundstück anrückten und großflächig Bäume umsäbelten. Nun wollen die Nachbarn alle Hebel in Bewegung setzen, um ihr Missfallen auszudrücken. Dem schlossen sich auch Puchheimer Umweltschützer an und schickten einen offenen Brief ans Rathaus.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Viel mehr Möglichkeiten gibt es aber auch nicht, wie es scheint. Auf Nachfrage heißt es aus dem Puchheimer Rathaus, dass die rund 5000 Quadratmeter große Grünfläche in Privatbesitz ist. Der Eigentümer kann dort so viele Bäume umschneiden, wie er will. Es gibt weder einen Bebauungsplan noch eine Baumschutzverordnung (wie in der Nachbargemeinde Gröbenzell). „Ich finde es überhaupt nicht gut, bin sogar entsetzt und enttäuscht, aber wir haben überhaupt keine rechtliche Handhabe“, erklärt Puchheims Bürgermeister Norbert Seidl (SPD).

PV-Anlage möglich?

Was genau der Eigentümer bezweckt, ist unklar, auch wie viele Bäume eigentlich genau weichen mussten. Die Fläche gilt allerdings nicht als Bauerwartungsland und wird es wohl in nächster Zeit auch nicht werden. Maximal wäre eine Photovoltaikanlage möglich.

Das bestätigt im Übrigen auch die Untere Naturschutzbehörde im Landratsamt, der der Fall ebenfalls bekannt ist. Ein Sprecher erklärt: „So lange die Eigentümer dort keine Hütten bauen, sind wir raus.“ Der Gehölzschutz beziehe sich nur auf die freie Landschaft, Vogelbrutzeit ist derzeit auch nicht.

Noch nicht erlebt

Bürgermeister Norbert Seidl sagt, dass er so etwas in dieser Dimension noch nie erlebt habe. Man prüfe nun, ob man nicht doch irgendwelche Instrumente nutzen könne, um so ein Verhalten unter Kontrolle zu bekommen. Grundsätzlich würden manche Grundstücksbesitzer immer mal wieder „tabula rasa“ machen, quasi als Vorsorge. Sprich: So kann sich erst gar keine schützenswerte Art ansiedeln, die jedem Häuslebauer-Traum den Garaus macht. Seidl formuliert das gewohnt scherzhaft: „Denn wenn du dann den rot-grünen Regenbogenpfeifer drauf hast, dann wird es kritisch.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.